Real Madrid und Vinicius Junior setzen Gespräche über Vertragsverlängerung fort

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Real Madrid und Vinicius Junior setzen Gespräche über Vertragsverlängerung fort

Die Frage der Vertragsverlängerung zwischen dem Stürmer von Real Madrid, Vinicius Junior, und der Vereinsführung hat sich zu einem der Hauptthemen rund um das Team entwickelt. Derzeit läuft der aktuelle Vertrag des brasilianischen Spielers bis zum Sommer 2027, und die Parteien haben sich noch nicht auf die Bedingungen eines neuen Abkommens geeinigt, berichtet Goal.com berichtet .

Nach Angaben von The Athletic bestehen weiterhin finanzielle Differenzen zwischen Real Madrid und den Vertretern des Spielers. Die Parteien planen, sich in den kommenden Wochen erneut an den Verhandlungstisch zu setzen, um diese Angelegenheit zu klären.

Transfermarkt und Arsenal-Interesse

Vor dem Hintergrund der Ungewissheit über die Zukunft des Spielers beobachtet der englische Verein Arsenal die Situation genau. Der Cheftrainer der Londoner, Mikel Arteta, ist persönlich an den Diensten von Vinicius Junior interessiert, um den Angriff zu verstärken, und prüft die Möglichkeiten, ihn im nächsten Transferfenster zu verpflichten.

Dem Vernehmen nach hat der brasilianische Flügelstürmer derzeit drei Hauptwege: den Vertrag mit Real Madrid zu verlängern, bis zum Sommer nächsten Jahres zu warten, um den Verein ablösefrei zu verlassen, oder noch im Sommertransferfenster zu Arsenal zu wechseln.

Finanzielle Forderungen und Vereinspolitik

Die Forderungen von Vinicius Junior stellen die Führung von Real Madrid vor ein schwieriges Rätsel. Der Spieler fordert ein finanzielles Paket von fast 30 Millionen Euro, das ein Grundgehalt, leistungsbezogene Boni sowie eine Sonderprämie für die Vertragsverlängerung umfasst. Eine solche Vertragsart hat es in der Geschichte von Real Madrid noch nie gegeben.

Andererseits hat der königliche Club nicht die Absicht, seine strenge Gehaltsobergrenze aufzugeben. Während der Verein das festgelegte finanzielle Limit nicht überschreiten möchte, betrachten die Vertreter des Spielers den geforderten Sonderbonus als den einzigen Weg zur Einkommenssteigerung.

Die kommenden Verhandlungen zwischen den Parteien werden von entscheidender Bedeutung für die endgültige Entscheidung sein. Ob Vinicius in Madrid bleibt oder zu einer anderen Meisterschaft wechselt, wird voraussichtlich in den nächsten Tagen geklärt.

Vinicius JuniorReal MadridArsenalTransfersLa Liga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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