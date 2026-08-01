CATL, ein weltweiter Marktführer in der Herstellung von Stromquellen für Elektrofahrzeuge und Haushaltsgeräte, hat einen neuen Kleinleistungs-Verbraucherakku vorgestellt, der in nur 3 Minuten und 44 Sekunden von 10 Prozent auf 80 Prozent aufgeladen werden kann. Laut Ixbt.com zeigt dieser Durchbruch, dass dank moderner Technologien die Ladezeit für Elektrofahrzeuge und mobile Geräte in eine Ära eintritt, in der sie nicht mehr in Minuten, sondern in Sekunden gemessen wird. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

In den letzten Jahren hat sich der Wettbewerb zwischen großen Auto-Experten und Batterieherstellern im Bereich ultraschneller Ladetechnologien stark verschärft. Insbesondere hatte BYD bekannt gegeben, dass sein Batteriemodell Blade 2.0 eine Ladung von 10 bis 70 Prozent in 5 Minuten auffüllen kann. Geely übertraf diesen Wert jedoch und gab an, dass seine Golden Brick-Batterie für dasselbe Volumen 4 Minuten und 22 Sekunden benötigt.

Dennoch hatte CATL, einer der Branchenführer, zuvor bereits einen kommerziellen Akku mit 8C-Laderate vorgestellt, der in 6 Minuten und 48 Sekunden von 20 auf 80 Prozent laden konnte. Die neueste Kleinleistungs-Verbraucherentwicklung des Unternehmens übertrifft diese Ergebnisse jedoch und verzeichnet einen der schnellsten Leistungswerte.

Markttrends und Erfolge anderer Unternehmen

Es wird angemerkt, dass dieser neue Akku derzeit noch nicht direkt in Autos eingesetzt wird, weshalb er nicht direkt mit Technologien verglichen werden kann, die bereits in Fahrzeugen von BYD und Geely verwendet werden. Dennoch handelt es sich hierbei nicht um einen einfachen Labortest, sondern um einen vollwertigen Akkupack, der unter realen Schnellladebedingungen getestet wird.

Darüber hinaus arbeiten neben CATL auch andere große Player an solchen rasanten Technologien. Insbesondere gab die FAW Group kürzlich bekannt, dass ihr Akku in 3 Minuten und 41 sekundem von 10 auf 70 Prozent lädt. Obwohl dies geringfügig von CATLs Wert abweicht, beträgt der Unterschied nur wenige Sekunden.

All diese Trends laufen auf eine gemeinsame Idee hinaus: Die Zeit zum Auffüllen von Energie wird nun in Sekunden berechnet. Dies bedeutet, dass die Nutzung von Elektrofahrzeugen in Zukunft ein ebenso schnelles und bequemes Verfahren sein wird wie das Betanken an herkömmlichen Tankstellen.