Waymo kündigt kostenpflichtiges Waymo Premier Abonnement für Robotaxi-Dienst an

Waymo startet ein Treueprogramm namens Waymo Premier für seine Stammkunden. Für 29,99 Dollar pro Monat erhalten Kunden eine Reihe von Vorteilen bei der Nutzung von Robotaxis. Im Rahmen des Programms können Mitglieder virtuelle Warteschlangen überspringen und 10 Prozent Cashback auf jede Fahrt erhalten. Es ist geplant, dass der Cashback-Betrag zu Stoßzeiten weiter steigt. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Premier-Mitglieder erhalten jeden Monat fünf kostenlose Stornierungsmöglichkeiten. Das Interessanteste ist, dass Waymo diesen Abonnenten ermöglicht, ein Robotaxi auch in Städten zu rufen, in denen der Dienst noch auf einer Warteliste steht. Dieses Programm funktioniert jedoch nicht in Austin und Atlanta, da dort die Robotaxis ausschließlich über die Uber App betrieben werden.

Diese Nachricht kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Waymo seine Expansion in den USA fortsetzt und sich auf den Eintritt in den internationalen Markt bis Ende dieses Jahres vorbereitet. Das Unternehmen hat zudem mit der Erprobung der neuen Fahrzeuggeneration namens "Ojai", die von Zeekr hergestellt wird, auf den Straßen von Los Angeles, Phoenix und San Francisco begonnen.

Das Waymo Premier Programm soll eine neue Einnahmequelle für das Unternehmen darstellen. Zum Beispiel hat das Uber One Programm von Uber derzeit über 50 Millionen Nutzer und erzielt hohe Gewinne. Laut Waymo-Vertretern wurde der Preis von 29,99 Dollar auf Basis direkter Kundenrückmeldungen festgelegt. Daten zeigen, dass Menschen bereit sind, für den Komfort von Robotaxis mehr zu zahlen als für herkömmliche Taxidienste.