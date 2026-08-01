Alter Mann, der Diebstahl von 100 Pferden vorgeworfen wurde, vor Gericht freigesprochen

Das Urteil gegen den 60-jährigen Stallburschen Rahat Sarsenov in der kasachischen Region Aktobe wurde vom Berufungsgericht aufgehoben. Gerichtsentscheidung zufolge wurde der Mann direkt im Gerichtssaal freigelassen.

Sarsenov war zuvor aufgrund einer Anzeige des Farmbesitzers wegen Diebstahls von 100 Pferden zu 7 Jahren Haft verurteilt worden. Zudem wurde ihm auferlegt, einen Schaden in Höhe von 30 Millionen Tenge zu ersetzen.

Nachdem der Fall jedoch in der Berufungsinstanz neu verhandelt und neue Beweise geprüft wurden, stellte sich heraus, dass tatsächlich nicht 100 Pferde, sondern nur ein einziges Pferd von der Farm verschwunden war. Auf dieser Grundlage wurde das frühere Urteil aufgehoben und Sarsenov freigesprochen.

Angaben seiner Angehörigen zufolge arbeitete Sarsenov seit 1994 als Stallbursche auf derselben Farm. Nach einem Schlaganfall wurde er als Mensch mit Behinderung der Gruppe II eingestuft, mit eingeschränkter Beweglichkeit der Gliedmaßen und Sprechschwierigkeiten.

Seine Schwester Altinay Sarsenova betonte, die Anzeige gegen ihren Bruder sei eingereicht worden, als er sich in einem schweren Zustand befand. Wegen schlechter Gesundheit und Angst habe er einige Dokumente unterzeichnet, ohne vollständig zu verstehen, was darin stand. Familienmitglieder erklärten zudem, sie hätten erst später erfahren, dass ihr Haus verpfändet worden war.

Während der Gerichtssitzung konnte Rahat Sarsenov seine Emotionen nicht zurückhalten. Da ihm das Sprechen schwerfiel und er seine Gedanken nicht vollständig ausdrücken konnte, weinte der Mann offen. Seine Ehefrau, ebenfalls schwerbehindert (Gruppe II), betonte, dass ihr Mann zu Unrecht bestraft worden sei.

Nach der Entscheidung des Berufungsgerichts wurde Sarsenov von dem schweren Vorwurf entlastet, der jahrelang auf ihm lastete.