Tottenham-Trainer Roberto De Zerbi hat eingeräumt, dass die Zukunft des brasilianischen Stürmers Richarlison beim Verein nach dem Sommertransferfenster ungewiss ist. Laut Goal.com hat der Spieler zwar im Sydney-Super-Cup-Spiel gegen Chelsea mit einem späten Siegtreffer seinen Wert auf dem Platz erneut unter Beweis gestellt, doch seine Zukunft beim nordenglischen Klub bleibt unklar. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Der italienische Coach äußerte sich auf einer Pressekonferenz nach dem Freundschaftsspiel im Accor Stadium in Sydney offen zu der Situation um den ehemaligen Everton-Spieler. De Zerbi betonte, er wisse nicht genau, was in den kommenden Wochen passieren werde, schätze Richarlison jedoch sowohl als Spieler als auch als Mensch sehr.

Ungewissheit und das Zögern des Spielers

Es hat sich herausgestellt, dass das Hauptproblem in Richarlisons eigenem Zögern bezüglich seines Bekenntnisses zum Tottenham-Projekt liegt. Die Zukunft des Stürmers, der im Sommer 2022 für 50 Millionen Pfund plus 10 Millionen Pfund an Bonuszahlen von Everton kam und zum Gewinn der Europa League in der Saison 2024/25 beitrug, steht derzeit auf der Kippe.

Auf die Frage, ob De Zerbi konkret einen Spielertransfer gefordert habe, gab er zu, dass die Signale des Spielers nicht eindeutig seien. Dem Trainer zufolge signalisiere Richarlison mal den Wunsch zu bleiben und mal zu gehen, was für Missverständnisse sorge, doch man werde diese Angelegenheit gewiss besprechen.

Saison-Schwierigkeiten und wichtige Tore

Die vergangene Saison verlief für Tottenham äußerst schwierig. Wegen der instabilen Lage im Team übernahm Roberto De Zerbi Ende März als Nachfolger von Igor Tudor das Traineramt, erfüllte die Rettungsmission und verhalf dem Klub zum Klassenerhalt in der Premier League auf dem 17. Tabellenplatz. Trotz dieses Aufruhrs gelang es dem brasilianischen Angreifer, im Laufe der Saison 12 Tore zu erzielen.

De Zerbi ist sich bewusst, dass es auf dem aktuellen Transfermarkt schwer ist, einen so zuverlässigen Torschützen zu finden. Meint er doch, dass Richarlisons Arbeitsethik und seine professionelle Einstellung im Training ihn zu einem extrem wichtigen Spieler machen, da er weiß, wie man Tore schießt.

Der italienische Trainer fügte hinzu, es gebe keinerlei Beschwerden über den Einsatz des Spielers auf dem Platz; seine Mitspieler, der Verein und das Trainerteam schätzten ihn für seine tägliche harte Arbeit.