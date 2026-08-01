Wie Uber sein Imperium auf dem Markt für autonome Fahrzeuge aufbaut

In den letzten zwei Jahren hat Uber strategische Partnerschaften mit über dreißig Unternehmen für autonome Transporttechnologien aufgebaut und direkt in sie investiert. Laut TechCrunch zeugen diese Schritte von den groß angelegten internationalen Plänen der großen Transportplattform und könnten den Personenbeförderungsmarkt in Zukunft grundlegend verändern. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Vergangene Tests und strategische Kehrtwende

Tatsächlich entwickelte und testete Uber einst eigenständig autonome Transporttechnologien. Unter der Führung von Travis Kalanick wurde 2014 die Abteilung Uber Advanced Technologies Group (ATG) gegründet, die Dutzende Forscher aus dem Robotikprogramm der Carnegie Mellon University rekrutierte. Zwei Jahre später übernahm das Unternehmen Otto, ein Startup für selbstfahrende Lkw, das von ehemaligen Google-Ingenieuren gegründet worden war.

Die 2016 auf den Straßen von Kalifornien, Pittsburgh und Arizona begonnenen Tests wurden jedoch nach drei drastischen Ereignissen gestoppt: der Klage von Waymo, dem Rücktritt von Kalanick im Jahr 2017 und dem tragischen Unfall im Jahr 2018 in Tempe, Arizona, bei dem ein autonomer Volvo XC90 einen Fußabdruck bzw. einen Fußgänger tötete. Nach dieser Tragödie überarbeitete das Unternehmen seine Aktivitäten völlig.

Neue Führung und Wiedereintritt in den Markt

Als Dara Khosrowshahi die Leitung übernahm, wechselte Uber zu einer völlig neuen Strategie. Im Jahr 2020 gab das Unternehmen alle großen und risikoreichen Projekte auf und konzentrierte sich auf Kerngeschäftsfelder wie Taxis mit Fahrern und Lieferung. Damals wurde die Abteilung Uber ATG an Aurora verkauft, und Vermögenswerte wurden an Projekte wie Lime und Joby Aviation übertragen. Uber behielt jedoch seine Anteile an diesen Unternehmen.

Zwei Jahre später kehrte Uber langsam auf den Markt für autonome Fahrzeuge zurück, und bis 2024 stieg die Zahl der Vereinbarungen in diesem Bereich stark an. Insbesondere pflegt Uber seit dem Verkauf von Uber ATG enge Beziehungen zu Aurora. Heute besitzt das Unternehmen laut behördlichen Unterlagen einen bedeutenden Teil der Aurora-Aktien.

Heutige Partnerschaften und Zukunftsaussichten

Im Rahmen technologischer Partnerschaften eröffnen sich neue Möglichkeiten. Uber Freight, ein 2018 als eigenständiges Unternehmen ausgegliedertes Logistikunternehmen, unterzeichnete im Juni 2024 einen mehrjährigen Partnerschaftsvertrag mit Aurora. Bis Mai 2025 gaben diese Unternehmen bekannt, dass von Aurora gesteuerte autonome Lkw über die Uber Freight-Plattform zwischen Dallas und Houston verkehren.

Es wird erwartet, dass die Entwicklung der autonomen Transportindustrie dazu beiträgt, die Kosten für Logistik- und Personenbeförderungsdienste weltweit zu senken und das Sicherheitsniveau zu erhöhen. Über sein weitreichendes Ökosystem zielt Uber darauf ab, diese Technologien in seine Kerndienste zu integrieren. TechCrunch betont, dass es alle Änderungen in dieser Richtung regelmäßig verfolgen wird.