Grok-Entwickler Igor Babushkin stellt personalisiertes River AI-Projekt vor

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Grok-Entwickler Igor Babushkin stellt personalisiertes River AI-Projekt vor

Igor Babushkin, ein bekannter Forscher im Bereich KI und maschinelles Lernen sowie Mitbegründer des Startups xAI, hat sein neues Projekt angekündigt: River AI. Bekannt als einer der Hauptarchitekten des Grok-Chatbots an der Seite von Elon Musk, konzentriert sich Babushkin nun auf eine völlig neue Richtung. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die Grundidee des River AI-Projekts basiert auf der Schaffung von "personalisierter KI". Das System bildet spezielle KI-Agenten, die die Aktionen, den Stil, die Ziele und die Vorlieben des Benutzers lernen. Im Laufe der Zeit passen sich diese Agenten an die individuellen Bedürfnisse jedes Einzelnen an und werden zu hocheffizienten Assistenten.

Laut Babushkin sollen diese Agenten den Benutzer nicht ersetzen, sondern als ständiger digitaler Begleiter unter dessen Kontrolle fungieren. Dieser Ansatz stellt sicher, dass die Technologie den menschlichen Interessen präziser dient.

Das Team des neuen Startups besteht aus ehemaligen Mitarbeitern von xAI und Tesla sowie Experten für Sicherheit und Rechtsfragen. River AI plant, nicht nur eine Softwareplattform zu entwickeln, sondern in Zukunft auch Lösungen im Bereich "physische KI" auf Hardwarebasis anzubieten.

Dieser neue Schritt von Igor Babushkin, der zuvor bei Giganten wie OpenAI und Google DeepMind tätig war, hat in der Tech-Welt großes Interesse geweckt. Es wird erwartet, dass das River AI-Projekt die Möglichkeiten von KI als persönlicher Assistent auf eine neue Stufe hebt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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