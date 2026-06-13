AMD ersetzt aufgeblähten Ryzen 9 7950X3D Prozessor aus Sorge um den Ruf

AMD hat nach einem Aufsehen erregenden Garantie-Streit seine Position geändert und sich bereit erklärt, einen defekten Ryzen 9 7950X3D Prozessor zu ersetzen. Ursprünglich hatte der Hersteller den Garantieantrag des Nutzers abgelehnt. Der Vorfall wurde weithin bekannt, nachdem der beliebte YouTube-Kanal Hardware Unboxed intervenierte und die Entscheidung des Unternehmens öffentlich kritisierte. Dies berichtet Ixbt.com .

Alles begann mit einem Beitrag im Reddit-Forum von einem Nutzer mit dem Namen VINCENT199411. Sein PC auf Basis des Ryzen 9 7950X3D, der fast drei Jahre lang problemlos lief, schaltete sich plötzlich ab. Laut dem Besitzer führte das System zum Zeitpunkt des Fehlers keine schweren Aufgaben aus. Ein lautes Knallen war aus dem Gehäuse zu hören, danach ließ sich der Computer nicht mehr einschalten. Beim Zerlegen des Systems wurde festgestellt, dass das Substrat auf der Rückseite des Prozessors deutlich aufgebläht war.

Gigabyte führte eine detaillierte Diagnose des Mainboards durch, behob BIOS-Probleme und erklärte das Board nach 64 Stunden Stresstests für voll funktionsfähig. Auch das Netzteil bestand alle Tests erfolgreich. Dennoch lehnte der AMD-Support den Garantieantrag ab, sobald sie die Fotos des beschädigten Prozessors sahen. Das Unternehmen stufte das Aufblähen des Substrats als mechanischen Schaden ein, der nicht von der Standardgarantie abgedeckt ist.

Diese Entscheidung löste bei Nutzern und Technik-Enthusiasten heftige Kritik aus. Es wurde betont, dass eine solche Verformung durch einen internen elektrischen oder thermischen Defekt des Prozessors – also einen Werksfehler – und nicht durch ein Verschulden des Nutzers verursacht werden könnte. Die Autoren von Hardware Unboxed wandten sich über soziale Medien an AMD und warnten, dass diese Ablehnung zu einem erheblichen Reputationsverlust führen könnte.

Das Ergebnis ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Stunden nach der Veröffentlichung kontaktierten AMD-Vertreter Hardware Unboxed und teilten mit, dass sie ihre Entscheidung überdacht hätten. Das Unternehmen stimmte zu, den Garantieanspruch des Nutzers vollständig zu erfüllen und einen neuen Prozessor als Ersatz für das defekte Gerät zu senden.