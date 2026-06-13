Meta-Ingenieure vergleichen Bedingungen in der KI-Abteilung mit einem „Gulag“

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Meta-Ingenieure vergleichen Bedingungen in der KI-Abteilung mit einem „Gulag“

Ingenieure, die in der vor einigen Monaten gegründeten Applied AI-Abteilung von Meta arbeiten, äußern sich äußerst unzufrieden über das interne Arbeitsklima. Laut Wired fühlen sich die Mitarbeiter wie „Zwangsrekrutierte“, während das Unternehmen Milliarden von Dollar in die KI-Entwicklung investiert. Die Schwere der Lage zeigte sich bei einer kürzlichen internen Präsentation, als ein unbekannter Mitarbeiter den Livestream übernahm, um die Geschäftsführung zu beleidigen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Die Mitarbeiter dieser Abteilung, die etwa 6.500 Ingenieure und Produktmanager umfasst, beschreiben ihre Arbeit als „seelentötend“. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, Programmierprobleme und Rätsel zur Schulung von KI-Modellen zu erstellen. Viele Mitarbeiter geben an, dass sie gegen ihren Willen unter dem Ultimatum „mitmachen oder kündigen“ in diese Gruppe versetzt wurden. Ein Mitarbeiter bezeichnete die Abteilung als „echten Gulag“, während andere sich über die Eintönigkeit und Langeweile der Arbeit beklagen.

Mark Zuckerberg erklärte in einem internen Meeting, warum er eigene Ingenieure anstelle von externen Auftragnehmern für diese Arbeit eingesetzt hat. Er ist der Meinung, dass das intellektuelle Potenzial der Meta-Mitarbeiter deutlich höher ist als das von Drittanbietern, was zu einer qualitativ hochwertigeren Schulung der KI-Modelle beiträgt. Dennoch haben über 1.600 Mitarbeiter eine Petition gegen die Software des Unternehmens unterzeichnet, die jeden ihrer Tastaturanschläge überwacht.

Die allgemeine Stimmung im Unternehmen hat sich so weit verschlechtert, dass Metas Chief Product Officer Chris Cox in einem Gespräch mit Mitarbeitern einräumen musste, dass ein „brutales“ Umfeld herrscht. Das Applied AI-Team wird von Maher Saba geleitet, dem ehemaligen Vizepräsidenten der Reality Labs-Abteilung, die zuvor 83 Milliarden Dollar für das Metaverse-Projekt ausgegeben hat. Derzeit untersteht diese neue Struktur dem Meta CTO Andrew Bosworth.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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