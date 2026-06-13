Chinas stärkste Rakete bringt Kommunikationssatelliten der neuen Generation in den Orbit

Am Donnerstag hat China erfolgreich einen neuen Test-Satelliten gestartet, der die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit von orbitalen Kommunikationssystemen der nächsten Generation überprüfen soll. Die Trägerrakete Long March 5 startete vom Weltraumbahnhof Wenchang in der südlichen Provinz Hainan und brachte den 25. Test-Kommunikationssatelliten in die vorgesehene Umlaufbahn. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut dem staatlichen Fernsehsender CCTV dient das Gerät hauptsächlich dazu, Multi-Band- und Hochgeschwindigkeits-Satellitenkommunikationstechnologien zu testen. Diese Mission ist der 11. Flug der Long March 5-Serie und der erste Start in diesem Jahr. Die Rakete nimmt aufgrund ihrer Nutzlastkapazität einen wichtigen Platz im chinesischen Raumfahrtprogramm ein.

Die Long March 5 kann 25 Tonnen in den niedrigen Erdorbit, 14 Tonnen in den geostationären Orbit und 8,25 Tonnen für Mondmissionen befördern. Die zweistufige kryogene Rakete ist mit vier Boostern ausgestattet, die mit flüssigem Wasserstoff, flüssigem Sauerstoff und Kerosin betrieben werden. Die Rakete ist 63,2 Meter hoch und hat einen Durchmesser von 5 Metern.

Den Entwicklern zufolge wurden während dieser Mission neun technische Verbesserungen vorgenommen, um die Betriebszuverlässigkeit zu erhöhen. Durch die Optimierung der Inspektions- und Startprozesse wurde die Zeit der Rakete auf der Startrampe von sechs auf vier Tage verkürzt. Dies erhöht die Widerstandsfähigkeit des Geräts gegenüber dem heißen und feuchten Klima in Hainan sowie extremen Wetterrisiken.