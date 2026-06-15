Großbritannien plant voraussichtlich Verbot sozialer Medien für Kinder unter 16 Jahren

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Großbritannien plant voraussichtlich Verbot sozialer Medien für Kinder unter 16 Jahren

Die britische Regierung bereitet drastische Maßnahmen vor, um Minderjährige vor den negativen Auswirkungen der digitalen Welt zu schützen. Es wird erwartet, dass Premierminister Keir Starmer in den kommenden Tagen Pläne für ein offizielles Verbot sozialer Medien für Kinder unter 16 Jahren bekannt gibt. Diese Initiative könnte einer der bedeutendsten Schritte zum Schutz der psychischen Gesundheit der jungen Generation im Zeitalter moderner Technologien sein. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Wie The Guardian und Financial Times berichten, wird Starmer die Details dieser neuen Politik in einer Rede am Montag erläutern. Die Regierung hat die Auswirkungen sozialer Medien auf das Verhalten und die Sicherheit von Jugendlichen lange untersucht und sich nun zu konkreten gesetzgeberischen Maßnahmen entschlossen. Der britische Ansatz soll dem kürzlich in Australien verabschiedeten strengen Regelwerk ähneln.

Welche Plattformen sind vom Verbot betroffen?

Regierungsquellen zufolge wird die Liste der Einschränkungen die weltweit beliebtesten Plattformen umfassen. Insbesondere der Zugang zu folgenden Diensten könnte für unter 16-Jährige eingeschränkt werden:

  • TikTok, Instagram und Facebook;
  • YouTube und Reddit;
  • X (ehemals Twitter), Threads und Snapchat;
  • Die Streaming-Plattformen Twitch und Kick.
Es ist anzumerken, dass Online-Spiele und Gaming-Apps nicht vollständig verboten werden, jedoch neue Anforderungen für sie eingeführt werden. Beispielsweise muss die Funktion, die es jungen Nutzern ermöglicht, in diesen Apps mit Fremden zu chatten, deaktiviert werden. Zudem wird der Zugang zu romantischen und sexuell expliziten Chatbots für unter 18-Jährige gesperrt, und es werden Maßnahmen gegen das nächtliche Scrollen in sozialen Medien (late-night scrolling) ergriffen.

Hinter diesen strengen Maßnahmen stehen schwere Tragödien und der öffentliche Druck. Insbesondere die Mutter der ermordeten Jugendlichen Brianna Ghey ist zu einer aktiven Teilnehmerin der Bewegung für ein Verbot sozialer Medien in Großbritannien geworden. Sie betont, dass die Essstörungen und die Neigung zur Selbstverletzung ihrer Tochter durch schädliche Inhalte im Internet verstärkt wurden. Solche Fälle zwingen die Regierung dazu, die Algorithmen sozialer Medien und deren Einfluss auf die Jugendpsychologie neu zu bewerten.

Kritik und technische Herausforderungen

Wie jede Einschränkung ist jedoch auch diese Initiative nicht frei von Kritik. Einige Experten sind der Meinung, dass solche Verbote die Privatsphäre der Nutzer verletzen und Kinder von der Gesellschaft isolieren könnten. Auch die Unvollkommenheit der Altersverifizierungssysteme (age verification) bleibt ein Hauptproblem. Bisherige Technologien ermöglichen keine 100-prozentige Altersbestätigung bei Kindern, was die Durchsetzung des Gesetzes erschweren könnte.

Die britische Regierung wird ihre bestehenden Regulierungsbefugnisse nutzen, um dieses Verbot einzuführen, bei Bedarf werden jedoch neue Gesetzesentwürfe ausgearbeitet. Sollte dieser Plan umgesetzt werden, wird Großbritannien eines der Länder mit der strengsten Gesetzgebung zur Jugendsicherheit weltweit sein. Dies dürfte wiederum als Vorbild für andere europäische Länder dienen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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