Startup Orbio sammelt 21 Millionen Dollar für die Rekrutierung von Servicekräften ein

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Startup Orbio sammelt 21 Millionen Dollar für die Rekrutierung von Servicekräften ein

KI-Technologien revolutionieren das Management nicht nur von Büroangestellten, sondern auch von Frontline-Mitarbeitern im Dienstleistungssektor. Das Startup Orbio, gegründet von Sergi Bastardas, der über ein Jahrzehnt Erfahrung bei großen Unternehmen wie Amazon und Colvin verfügt, hat in diesem Bereich einen neuen Meilenstein erreicht. Das Unternehmen gab bekannt, dass es in einer von Dawn Capital angeführten Investitionsrunde 21 Millionen Dollar eingesammelt hat. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Das Projekt Orbio ist darauf spezialisiert, die Rekrutierung und das Onboarding von Arbeitskräften in Branchen wie Einzelhandel, Logistik und Gesundheitswesen zu automatisieren, die oft nicht einmal über eine Firmen-E-Mail-Adresse verfügen. Das Startup nutzt spezielle KI-Agenten, was die Bürokratie im Personalmanagement drastisch reduziert.

KI-Agenten: Maria, Daniel und Claire

Auf der Orbio-Plattform sind digitale Agenten namens Maria, Daniel und Claire tätig. Diese Agenten sind nicht nur Software, sondern intelligente Systeme, die Vorstellungsgespräche mit Kandidaten führen, deren Fähigkeiten bewerten und nach der Einstellung ein tägliches Monitoring durchführen. Berichten zufolge ist die Zahl der bei Unternehmen wie The Stepping Stones Group eingestellten Kandidaten durch den Einsatz dieses Systems um 20 Prozent gestiegen.

Die Einzigartigkeit dieser Agenten liegt darin, dass sie Informationen untereinander austauschen. Zum Beispiel werden die Gründe für die Kündigung eines Mitarbeiters analysiert und die Kriterien für die Auswahl von Kandidaten beim nächsten Mal angepasst. Dies trägt zur Stabilität in Branchen mit hoher Fluktuation bei.

Schluss mit alten Methoden

Laut Sergi Bastardas ist ihr Hauptkonkurrent nicht andere Startups, sondern veraltete Managementsysteme, die immer noch auf Excel-Tabellen und Telefonanrufe angewiesen sind. Derzeit nutzen große Konzerne wie Poke und YUM! Brands, zu denen Pizza Hut, Taco Bell und KFC gehören, die Dienste von Orbio.

Die neu eingesammelten 21 Millionen Dollar werden in die Entwicklung weiterer KI-Agenten und die Verbesserung der Software fließen. Heute arbeiten weltweit 2,7 Milliarden Menschen im Dienstleistungssektor, und der Gründer von Orbio betont, dass das „Zeitalter der KI“ für dieses Segment gerade erst beginnt.

Laut ixbt.com konnte das Unternehmen bisher insgesamt 26 Millionen Dollar an Investitionen einsammeln. Der Einzug solcher Technologien in den Markt wird ebenfalls erwartet, da die Gastronomie- und Logistiksektoren schnell wachsen und der Bedarf an der Automatisierung des Personalmanagements steigt.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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