Roboter zur Beseitigung von Weltraummüll im Orbit entwickelt

In den USA wurde ein Roboter namens REACCH entwickelt, um Weltraummüll im Orbit einzusammeln. Dieses oktopusartige Gerät kann mit speziellen flexiblen Manipulatoren defekte Satelliten und andere Weltraumabfälle einfangen.

Der Roboter leitet den Müll in die dichten Schichten der Erdatmosphäre. Dadurch verglühen diese beim Eintritt in die Atmosphäre, was die Anzahl gefährlicher Objekte im Orbit reduziert. Dies dient der Erhöhung der Sicherheit aktiver Satelliten und zukünftiger Weltraummissionen.

Der REACCH-Prototyp wird seit 2024 auf der International Space Station getestet. Experten weisen darauf hin, dass sich Millionen kleiner und Tausende großer Trümmerteile im Erdorbit befinden, und planen den Einsatz des Roboters für praktische Missionen ab 2027. Diese Technologie gilt als wichtiger Schritt im Kampf gegen das Problem des Weltraummülls.