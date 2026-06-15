Kostenloser Flugsimulator-Modus für Google Earth-Nutzer gestartet

Google hat ein spannendes Update für seinen beliebten Dienst Google Earth veröffentlicht. Nutzer können nun mit einem speziellen Flugsimulator-Modus virtuelle Flüge rund um den Globus unternehmen. Diese Funktion ermöglicht es, jeden Punkt unseres Planeten aus der Vogelperspektive zu betrachten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der Flugsimulator befindet sich derzeit im experimentellen Modus und weist daher bestimmte technische Einschränkungen auf. Die Entwickler weisen darauf hin, dass die neue Funktion derzeit nur in der Webversion von Google Earth verfügbar ist und noch nicht vollständig in mobile Apps integriert wurde. Dies ermöglicht es Nutzern, direkt über den Browser zu fliegen, ohne zusätzliche Software installieren zu müssen.

Ein besonderer Aspekt des Flugsimulators ist, dass er für ein immersives Flugerlebnis konzipiert wurde. Laut Ixbt.com ist die Flugphysik jedoch stark vereinfacht. Das bedeutet, dass dieser Modus eher für Erkundungen und Unterhaltung gedacht ist als für hochpräzises aerodynamisches Training.

Technische Möglichkeiten und Einschränkungen

Während des Fluges werden 3D-Gebäude und hochauflösende Bilder auf der Google Earth-Plattform dynamisch geladen. Dies ermöglicht es dem Nutzer, große Metropolen und Naturlandschaften in Echtzeit detailliert zu betrachten. Man sollte bedenken, dass die visuelle Qualität direkt von der Internetgeschwindigkeit abhängt.

Die Entwickler warnen, dass bei extremen Geschwindigkeiten oder geringer Internetbandbreite vorübergehende Verzögerungen beim Laden der Bilder auftreten können. Dies kann das Flugerlebnis leicht beeinträchtigen. Dennoch macht die Tatsache, dass der Dienst kostenlos ist und über eine umfassende Kartendatenbank verfügt, ihn für viele Nutzer attraktiv.

Um den Flugsimulator zu starten, besuchen Sie einfach die Google Earth-Website und wählen Sie den entsprechenden Modus in den Einstellungen aus. Nutzer können ihren Flug von verschiedenen Punkten aus starten und eine virtuelle Reise um die Welt unternehmen. Dieses Update ist Teil der Strategie von Google, geografische Daten nicht nur als Informationsquelle, sondern auch als interaktives Unterhaltungsinstrument zu nutzen.