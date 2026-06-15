Das Relais-System Luch, eine der wichtigsten Infrastrukturen für die russischen Weltraumaktivitäten, geht in eine neue Phase über. Das Unternehmen Reshetnev hat mit der Entwicklung des zweiten und dritten modernisierten Satelliten vom Typ Luch-5VM begonnen, um das System weiter zu verbessern. Dies gab die staatliche Körperschaft Roskosmos in einer offiziellen Mitteilung bekannt. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Dieses Projekt dient der grundlegenden Verbesserung der Qualität der Weltraumkommunikation. Der Haupttechnische Vorteil der neuen Geräte ist die deutlich gesteigerte Durchsatzkapazität ihres Bord-Relaiskomplexes. Dies ermöglicht eine Erhöhung des Datenvolumens, das von der Umlaufbahn zur Erde und zurück übertragen wird, sowie eine Steigerung der Gesamteffizienz des Systems.

Technische Möglichkeiten und Aufgaben

Das Luch-System dient primär der Echtzeitkommunikation und dem Datenaustausch mit Raumfahrzeugen in niedrigen Umlaufbahnen. Laut ixbt.com übernehmen die modernisierten Apparate nicht nur die schnelle Kommunikation, sondern auch komplexe wissenschaftliche und meteorologische Aufgaben. Insbesondere ist das System für den Empfang von Daten der Rosgidromet-Satelliten und deren Weiterleitung an Verarbeitungszentren zuständig.

Darüber hinaus sind die Luch-5VM-Apparate in Notsituationen von lebenswichtiger Bedeutung. Das System übernimmt auch die Funktion des Empfangs von Signalen von Notfunkbojen aus dem Weltraum. Dies ist ein entscheidendes Glied zur Sicherstellung der Schnelligkeit von Such- und Rettungsmaßnahmen.

Im Kontext von Usbekistan und der Region erweitert die Entwicklung solcher Technologien die Genauigkeit von Wettervorhersagen und die Möglichkeiten der internationalen Zusammenarbeit bei der Erforschung des Weltraums. Da der Austausch meteorologischer Daten global erfolgt, beschleunigen moderne Relais-Satelliten diesen Prozess.

Derzeit arbeiten Experten von Reshetnev an den technischen Dokumentationen und Komponenten des Projekts. Die künftige Platzierung dieser Satelliten im Orbit wird das unabhängige Weltraumkommunikationssystem Russlands weiter stabilisieren und Unterbrechungen bei der Datenübertragung verhindern.