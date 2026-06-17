SpaceX unter der Leitung von Elon Musk verzeichnet nach dem Eintritt in den offenen Aktienmarkt unerwartete Ergebnisse. Während des Handels am Dienstag stieg der Aktienkurs des Unternehmens steil an, sodass sein Gesamtwert kurzzeitig den Giganten Amazon übertraf. Dieser Meilenstein brachte SpaceX unter die fünf wertvollsten Unternehmen der Welt, berichtet Techcrunch.com berichtet .

Nach Daten der Nasdaq-Börse erreichte die Kapitalisierung von SpaceX auf dem Höhepunkt des Handels bis zu 2,9 Billionen Dollar. Obwohl der Aktienkurs bis zum Ende des Handelstages leicht sank, zeigte das Unternehmen, dass es Tech-Giganten wie Microsoft ernsthafte Konkurrenz machen kann. Bemerkenswert ist, dass dieses Wachstum erfolgt, während das Unternehmen seine AI-Sparte restrukturiert und über finanzielle Verluste berichtet.

Künstliche Intelligenz und neue Akquisitionen

Mehrere Faktoren trugen zu diesem rasanten Anstieg des SpaceX-Wertes bei. Erstens kündigte das Unternehmen die Übernahme von Cursor an, einem auf AI basierenden Coding-Startup. Dieser Deal umfasst ein Aktienpaket im Wert von 60 Milliarden Dollar. Zudem weckten Vereinbarungen mit Anthropic und Google über die Vermietung von Rechenleistung großes Interesse bei den Investoren.

Elon Musk hatte zuvor das xAI-Projekt in SpaceX integriert. Obwohl er zugab, dass die AI-Sparte anfangs falsch aufgebaut war, betont er nun, dass alle Prozesse von Grund auf auf einem soliden Fundament neu aufgebaut werden. Investoren glauben daran, dass SpaceX nicht nur ein Raumfahrtunternehmen, sondern ein Billionen-Dollar-AI-Business wird.

Finanzkennzahlen und Marktvolatilität

Interessanterweise erwirtschaftete SpaceX im vergangenen Jahr zwar einen Umsatz von 18,7 Milliarden Dollar, meldete jedoch am Ende einen Verlust von 4,9 Milliarden Dollar. Zum Vergleich: Amazon erzielte im letzten Jahr einen Nettogewinn von 78 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 717 Milliarden Dollar. Dennoch bewerten Marktteilnehmer das zukünftige Potenzial von Musks Unternehmen höher als die aktuelle finanzielle Lage.

Experten zufolge ist die extrem hohe Volatilität der SpaceX-Aktien darauf zurückzuführen, dass nur 4 % der Aktien handelbar sind. Der Mangel an Aktien führt dazu, dass jeder große Kauf oder Verkauf einen starken Einfluss auf den Preis hat. An einem einzigen Tag tauschten Investoren über 300 Millionen Aktien, was mehr als die Hälfte der gesamten im freien Umlauf befindlichen Aktien ausmacht.

Bisher hat SpaceX durch den offenen Handel fast 86 Milliarden Dollar an neuem Kapital eingeworben. Es wird erwartet, dass diese Mittel in die ehrgeizigen Pläne des Unternehmens für Marsflüge und den AI-Sektor fließen. Diese Entwicklungen sind auch für Technologiebegeisterte in Usbekistan interessant, da SpaceX und sein Starlink-Projekt eine wichtige Rolle bei der Erweiterung der Internetabdeckung in der Region spielen könnten.