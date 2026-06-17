Nimble stellt ungewöhnliche teilbare Sharepower Powerbank vor

In der Welt der Technologie rücken Kompaktheit und Multifunktionalität von Gadgets in den Vordergrund. Die von Nimble vorgestellte neue Sharepower tragbare Batterie wurde genau nach diesem Prinzip entwickelt und hat mit ihrer Konstruktion viel Aufmerksamkeit erregt. Dieses Gerät ist nicht nur eine Stromquelle, sondern ein Transformator, der bei Bedarf in zwei unabhängige Geräte aufgeteilt werden kann. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das Sharepower-Modell wurde erstmals auf der CES 2024 Messe unter dem Namen Champ Stack 10K als Konzept präsentiert. Nun berichtet die Publikation ixbt.com, dass dieses Produkt in die Serienproduktion gegangen ist und auf den Markt gekommen ist. Die Hauptbesonderheit des Geräts besteht darin, dass es aus zwei Teilen besteht, die mithilfe von Magneten verbunden sind.

Zwei Möglichkeiten in einem Gerät

Tatsächlich ist Sharepower zwei Batterien, die visuell wie eine Einheit erscheinen, aber separat funktionieren können. Jedes Teil hat eine Kapazität von 5000 mAh und verfügt über eigene Anschlussinterfaces. Die erste Hälfte besitzt ein im Gehäuse integriertes kurzes USB-C-Kabel, während die zweite Hälfte einen direkt aus dem Gehäuse herausragenden USB-C-Stecker hat.

Diese Konstruktion bietet den Nutzern großen Komfort. Wenn beispielsweise das Telefon eines Freundes oder Kollegen leer ist, muss man nicht das gesamte Gerät abgeben – es genügt, es in zwei Teile zu trennen und einen Teil zu teilen. Dies wird besonders auf Reisen oder bei der Teamarbeit als sehr nützlich erwartet.

Technische Daten und Energieeffizienz

Die Möglichkeiten des Geräts sind mehr als nur die Summe seiner Teile. Während jedes Stück separat 20 W Leistung liefern kann, steigt die Gesamtleistung bei kombinierter Nutzung auf bis zu 35 W. Dies ermöglicht ein schnelleres Laden von Smartphones. Die Gesamtkapazität beträgt 10.000 mAh.

Nimble hat bei der Entwicklung dieses Produkts auch auf ökologische Aspekte geachtet. Ein solch innovativer Ansatz ist auf dem modernen Zubehörmarkt selten. Sharepower könnte nicht nur aufgrund seiner technischen Eigenschaften, sondern auch aufgrund seiner Ergonomie eine gute Wahl für iPhone- und Android-Nutzer sein.

Das Gerät kommt derzeit auf dem globalen Markt in den Verkauf. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es in den kommenden Monaten über offizielle oder inoffizielle Händler auch auf dem Markt in Usbekistan erscheinen wird, da die Nachfrage nach kompakten und universellen Ladegeräten in unserem Land stetig wächst.