Apple gefährdet Nutzerprivatsphäre: Hide My Email System wird geändert

Apple plant weitreichende Änderungen an der Funktion Hide My Email, die für zahlende iCloud+-Abonnenten bereitgestellt wird. Dieser Dienst ermöglicht es Nutzern, ihre echte E-Mail-Adresse beim Registrieren auf verschiedenen Websites und in Apps zu verbergen. Die neuen Änderungen könnten jedoch die Effektivität dieses Datenschutz-Tools erheblich verringern und Drittanbietern den Weg ebnen, solche Nutzer zu blockieren. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Derzeit funktionieren über Hide My Email erstellte anonyme Adressen unter der Standarddomain @icloud.com. Dies macht es unmöglich, diese Adressen von regulären Apple-Mail-Nutzern zu unterscheiden. Infolgedessen können Websites und Apps nicht erkennen, ob ein Nutzer eine anonyme oder echte Adresse verwendet. Laut TechCrunch wird Apple in den kommenden Wochen alle neuen anonymen Adressen auf die Subdomain @private.icloud.com verschieben.

Datenschutz- und Blockierungsrisiko

Die Einführung der neuen @private.icloud.com Domain ermöglicht es Website- und App-Entwicklern, leicht zu erkennen, dass ein Nutzer seine Identität verbirgt. Dies birgt das Risiko, dass die Registrierung für Nutzer anonymer Adressen eingeschränkt oder diese komplett blockiert werden. Viele Internetressourcen versuchen, aus Marketinggründen echte Nutzerdaten zu sammeln, und Apples Schritt hilft ihnen im Kampf gegen die Anonymität.

In einem Hinweis an Entwickler betonte Apple, dass bestehende anonyme Adressen unverändert bleiben und weiterhin E-Mails weiterleiten. Zudem forderte das Unternehmen App- und E-Mail-Provider auf, E-Mails von dieser neuen Domain nicht zu filtern und ihre Systeme zu aktualisieren, um die Zustellung zu gewährleisten. Reddit-Nutzer und Technologieexperten kritisieren diese Änderung jedoch scharf und erklären, dass sie dem Grundgedanken des Dienstes widerspreche.

Politischer Druck und Sicherheitsfragen

Obwohl Apple nicht offiziell erklärt hat, warum diese Entscheidung getroffen wurde, bringen einige Analysten dies mit Situationen im Zusammenhang mit Strafverfolgungsbehörden in Verbindung. Anfang dieses Jahres wurde bekannt, dass Apple der Regierung personenbezogene Daten eines Nutzers übermittelt hat, der über eine Hide My Email-Adresse eine Drohbotschaft im Zusammenhang mit einem Fall um FBI-Direktor Kash Patel gesendet hatte.

Darüber hinaus hat die US-Regierung in letzter Zeit die Anzahl der gerichtlichen Anfragen erhöht, in denen Tech-Unternehmen aufgefordert werden, die Personen hinter anonymen Konten zu identifizieren. Apples neuer Schritt erleichtert die Trennung anonymer Nutzer vom allgemeinen Strom, was zweifellos neue Fragen zur Vertraulichkeit personenbezogener Daten aufwerfen wird.