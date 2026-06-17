Konflikt zwischen Anthropic und Trump-Administration steigert Unternehmenseinnahmen

Anthropic, eines der führenden Labore im Bereich der AI, stärkt seine Position auf dem Geschäftsmarkt trotz politischer Konflikte mit der US-Regierung weiter. Daten der Analyseplattform Ramp zufolge ist es dem Unternehmen bis Ende Mai erstmals gelungen, seinen Hauptkonkurrenten OpenAI bei den Ausgaben von Unternehmenskunden zu übertreffen. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Derzeit hat Anthropic Investitionen in Höhe von 65 Milliarden Dollar eingeworben und seinen Marktwert auf 965 Milliarden Dollar gesteigert. Vor dem Hintergrund dieses finanziellen Erfolgs hat das Unternehmen vertrauliche Dokumente für einen IPO eingereicht. Interessanterweise fallen die Wachstumsraten des Unternehmens in eine Zeit zunehmenden Drucks durch die Donald-Trump-Administration.

Sicherheitsmaßnahmen und Regierungsverbot

Kürzlich forderte die US-Regierung von Anthropic, Ausländern, einschließlich ausländischer Mitarbeiter des Unternehmens, den Zugriff auf seine fortschrittlichsten Modelle — Mythos 5 und dessen öffentliche Version Fable 5 — zu untersagen. Das Weiße Haus traf diese Entscheidung auf der Grundlage einer selten genutzten Exportkontrollrichtlinie. Infolgedessen war Anthropic gezwungen, seine leistungsstärksten Modelle vollständig vom Markt zu nehmen.

Wie TechCrunch schreibt, war diese Spannung auf das extrem hohe Potenzial des Mythos-Modells zurückzuführen, Schwachstellen in Softwarecodes zu finden. Die Geschäftsführung von Anthropic hatte dieses Modell zuvor als "gefährlich" bezeichnet und dessen öffentliche Nutzung eingeschränkt. Zudem führte die Weigerung des Unternehmens, seine Technologien für Massenüberwachung und die Entwicklung autonomer Waffen zuzulassen, zu einer Abkühlung der Beziehungen zur Regierung.

Erfolg nach den Verboten

Ara Kharazian, Chefökonom bei Ramp, stellt fest, dass die Regierungsverbote und die Einstufung der Anthropic-Produkte als "Bedrohung für die nationale Sicherheit" das Prestige der Marke paradoxerweise steigern. "Der erfolgreichste Monat des Unternehmens fiel genau in die Zeit, als das Verteidigungsministerium es als Risiko für die Lieferkette bezeichnete. Dass das Modell als 'zu gefährlich für den Einsatz' bezeichnet wird, dient als eine Art Werbung für seine enorme Leistungsfähigkeit", so der Experte.

Daten von über 70.000 Unternehmen, die die Ramp-Plattform nutzen, zeigen Folgendes:

Der Marktanteil von Anthropic bei AI-Abonnements erreichte im Mai 41 Prozent;

Der Anteil von OpenAI lag bei 39,5 Prozent, wobei das Wachstum stagnierte;

Kunden nutzen primär aktiv die Opus-Modelle von Anthropic.

Obwohl OpenAI im Verbrauchermarkt weiterhin der klare Marktführer ist, gewinnt Anthropic im Unternehmenssektor einen ernsthaften Vorsprung. Die anhaltenden Streitigkeiten mit der Regierung und die Marktentnahme von Modellen könnten kurzfristige Auswirkungen auf den Umsatz haben, doch das Vertrauen in das technologische Potenzial bleibt bei Investoren und Vertretern des Großgeschäfts hoch.