Kanadischer Pensionsfonds investiert 741 Mio. Dollar in Indiens KI-Infrastruktur

Die rasante Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (AI) weltweit ermutigt große Investoren, aktiver in den Markt für digitale Infrastruktur einzusteigen. CPP Investments, der größte Pensionsfonds Kanadas, gab bekannt, rund 741 Millionen Dollar (70 Milliarden Rupien) in den indischen Rechenzentrumsbetreiber CtrlS zu investieren. Dieser Schritt unterstreicht die wachsende Bedeutung Indiens im globalen Wettbewerb um den Ausbau von Cloud-Technologien und AI-Infrastruktur. Dies berichtete Techcrunch.com Bericht heißt es.

Gemäß den Vereinbarungen wird CPP Investments zunächst einen Anteil von 8,2 % an CtrlS für 423 Millionen Dollar erwerben. Die restlichen 317 Millionen Dollar fließen in ein Joint Venture, das auf den Bau von Hyperscale-Rechenzentren in ganz Indien spezialisiert ist. An diesem neuen Unternehmen wird der kanadische Fonds 48 % und CtrlS 52 % halten.

Ein neues Zentrum der digitalen Wirtschaft

CtrlS wurde 2007 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Hyderabad und betreibt derzeit mehr als 15 Rechenzentren im ganzen Land. In den letzten Jahren hat das Unternehmen seine Kapazitäten aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage von Cloud-Providern und für die Verarbeitung von AI-Algorithmen massiv ausgebaut. Diese Investition wird dem Unternehmen helfen, eine moderne Infrastruktur zu schaffen, die speziell auf AI-Workloads zugeschnitten ist.

Indien ist heute zu einem der attraktivsten Ziele für globale Tech-Giganten geworden. In den letzten Monaten haben Unternehmen wie Amazon, Google, Microsoft und OpenAI Projekte in dieser Region angekündigt. Max Biagosch, Vertreter von CPP Investments, betonte, dass Indien als einer der am schnellsten wachsenden digitalen Märkte der Welt einen wichtigen Platz in der globalen Strategie des Fonds einnimmt.

Globaler Wettlauf und Wettbewerb

Investitionen im Bereich der Rechenzentren beschränken sich nicht nur auf den kanadischen Fonds. Die Dynamik der Branche wird auch durch folgende Zahlen bestätigt:

Das von Blackstone unterstützte Unternehmen AirTrunk plant bis 2030 Projekte im Wert von 30 Milliarden Dollar in Indien zu realisieren.

Die Meta Corporation hat in Zusammenarbeit mit Reliance Industries mit dem Bau eines AI-Zentrums mit einer Kapazität von 168 MW im Bundesstaat Gujarat begonnen.

Uber und andere große Technologieplattformen erhöhen ebenfalls ihre Investitionen, um die Rechenleistung in der Region zu steigern.

CPP Investments ist seit 2009 auf dem indischen Markt tätig, und bis März dieses Jahres belief sich das Nettovermögen im Land auf 20 Milliarden Dollar. Seit 2017 baut der Fonds weltweit ein Portfolio für digitale Infrastruktur auf. Experten sind der Meinung, dass solche Großinvestitionen nicht nur die regionale digitale Wirtschaft, sondern auch das globale AI-Ökosystem auf eine neue Stufe heben werden.