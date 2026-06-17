Google präsentiert nach sechsjähriger Pause neuen Smart-Speaker mit Gemini AI

Der Technologieriese Google hat nach einer sechsjährigen Pause seine Smart-Speaker-Generation der nächsten Generation vorgestellt. Das Gerät mit dem Namen Google Home ist das erste Produkt, das in die Gemini for Home-Plattform der Marke integriert ist und eine völlig neue Ebene der Steuerung des digitalen Ökosystems zu Hause verspricht. Das Gerät zeichnet sich nicht nur durch seine Klangqualität, sondern auch durch seine AI-Fähigkeiten aus. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das neue Google Home-Modell ersetzt das bisherige Nest Audio-Gerät. Laut ixbt.com ist der Preis des Gadgets auf 100 Dollar festgelegt. Während der Verkaufsstart ursprünglich für den Frühling erwartet wurde, wurde bekannt gegeben, dass die Auslieferungen am 25. Juni 2026 beginnen. Auch beim Design gibt es deutliche Änderungen: Die Statusanzeigen befinden sich nicht mehr hinter dem Gewebe des Geräts, sondern in einem Lichtring an der Unterseite.

Gemini: Eine neue Ära für den smarten Assistenten

Das Hauptmerkmal des Geräts ist die Arbeit mit dem Gemini AI-System, das den Google Assistant ersetzt. Dieses System ist in der Lage, komplexe und mehrstufige Benutzerbefehle zu verstehen. Beispielsweise kann ein Benutzer integrierte Anweisungen wie "dimme das Licht im Wohnzimmer, spiele Jazzmusik und stelle einen Timer auf 20 Minuten" geben. Vor allem merkt sich Gemini den Kontext des Gesprächs, wodurch die Notwendigkeit entfällt, in jedem Satz die Phrase "Okay, Google" zu wiederholen.

Das Unternehmen bietet das Gerät in vier Farben an: Porcelain (weiß), Walnut (dunkelgrau), Jade (grün) und Berry (rot). Es ist anzumerken, dass die letzten beiden Farbvarianten exklusiv für den US-Markt sind. Für Technikbegeisterte in Usbekistan werden die weißen und grauen Modelle über den internationalen Markt voraussichtlich leichter zugänglich sein.

Klangqualität und technische Möglichkeiten

Google Home ist mit einem 360-Grad-Volumen-Soundsystem ausgestattet, das an jedem Punkt im Raum eine gleichbleibend hohe Klangqualität gewährleistet. Zudem können Benutzer folgende Funktionen nutzen:

Kopplung von zwei Speakern zu einem Stereo-Paar;

Erstellung eines Spatial-Audio-Systems zusammen mit dem Google TV Streamer;

Nutzung als Smart-Home-Hub über die Matter- und Thread Border Router-Protokolle;

Präzise Befehlserkennung mithilfe lokaler Modelle zur Geräuschunterdrückung und Echokompensation.

Für die Nutzung des vollen Funktionsumfangs des Geräts, einschließlich der Gemini Live Echtzeit-Kommunikationsfunktion und der Google Home Brief Tagesberichte, ist ein Google Home Premium-Abonnement erforderlich. Die Kosten für diesen Dienst betragen je nach Plan 10 oder 20 Dollar pro Monat. Obwohl das Gerät nicht das neueste Thread 1.4-Protokoll, sondern die Version 1.3 unterstützt, entspricht es vollständig den aktuellen Smart-Home-Standards.

Diese Neuigkeit hebt den Kampf von Google gegen Konkurrenten wie Amazon und Apple auf dem Smart-Home-Markt auf eine neue Stufe. Die direkte Integration von AI in Haushaltsgeräte wird dazu beitragen, Häuser in Zukunft autonomer und intuitiver zu gestalten.