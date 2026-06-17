Der bekannte Textübersetzungsdienst DeepL hat einen wichtigen Schritt zur Entwicklung seiner Sprachtechnologien gemacht. Das Unternehmen gab die Übernahme von Mixhalo bekannt, einem Startup, das Audio-Übertragungen und Echtzeit-Übersetzungsdienste für Live-Events und Konferenzen anbietet. Dieser Deal dient für DeepL nicht nur als neue technologische Möglichkeit, sondern auch als strategisches Sprungbrett für die Expansion auf dem US-Markt. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Das Startup Mixhalo wurde 2016 von Incubus-Gitarrist Mike Einziger und Geigerin Ann Marie Simpson-Einziger gegründet. Ursprünglich zielte das Projekt darauf ab, die Audioqualität für Fans bei Konzerten zu verbessern, entwickelte sich jedoch im Laufe der Zeit zu einem Echtzeit-Audio-Begleitsystem für Sportveranstaltungen und große Versammlungen. Während seiner Tätigkeit konnte das Startup mehr als 39 Millionen Dollar von großen Investoren wie Fortress Investment und Founders Fund einwerben.

Technologische Integration und AI

Laut Mixhalo-Chef Vik Singh nutzt das Unternehmen seit langem DeepL-Technologien als primären Übersetzungsanbieter. In einem Interview mit TechCrunch betonte er, dass sich die Zusammenarbeit mit DeepL natürlich entwickelt habe und dass die Ähnlichkeiten zwischen den beiden Unternehmen — Sprachübersetzung für Meetings, Dokumentenverarbeitung und Live-Events — die Entscheidung zur Fusion erleichtert hätten.

Obwohl DeepL lange Zeit mit Giganten wie Google Translate im Bereich der Textübersetzung konkurrierte, legt das Unternehmen in den letzten Jahren einen großen Schwerpunkt auf Voice AI. Insbesondere führte das Unternehmen im Jahr 2024 eine Voice-to-Text-Funktion in mehr als 33 Sprachen ein. Im April wurde ein Voice-to-Voice-Übersetzungssystem für mehrsprachige Meetings vorgestellt.

Live-Events und neues Büro

DeepL-CEO Jarek Kutylowski merkte an, dass die Technologien von Mixhalo sowohl eine fertige Lösung als auch ein Marketinginstrument für das Unternehmen sein würden. Mit diesem System können Konferenzteilnehmer die Rede des Sprechers über ihre Smartphones in ihrer Muttersprache und ohne Verzögerung hören. Dies ist besonders wichtig für internationale Konferenzen und Business-Foren.

Ein weiterer wichtiger Aspekt dieser Vereinbarung ist, dass DeepL auf Basis von Mixhalo, das in San Francisco ansässig ist, sein neues Büro in der Bay Area eröffnen wird. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, seine Aktivitäten in den USA auszuweiten und lokale Talente zu gewinnen. Derzeit konkurriert DeepL mit Rivalen wie Wordly AI und Palabra, aber die Fusion mit Mixhalo wird ihm voraussichtlich einen erheblichen Vorteil im Bereich Live-Audio verschaffen.

Auch für usbekische Nutzer sind die Technologien von DeepL nicht fremd. Obwohl die usbekische Sprache vom Dienst derzeit noch nicht vollständig unterstützt wird, werden seine hochwertigen Übersetzungsalgorithmen von vielen lokalen Fachleuten in der Kommunikation zwischen Englisch und Russisch weit verbreitet genutzt. In Zukunft könnte die Entwicklung der Sprachtechnologien von DeepL zu einer zentralen Lösung zur Überwindung von Sprachbarrieren bei internationalen Veranstaltungen werden.