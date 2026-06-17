Das Nationale Zahlungssystem (NSPK) Russlands hat eine Strategie zur schrittweisen Aufgabe von Visa- und Mastercard-Karten internationaler Zahlungssysteme entwickelt, die von den Banken des Landes ausgegeben wurden. Dieser Plan basiert nicht auf administrativen Verboten, sondern auf wirtschaftlichen Anreizen, mit dem Ziel, den Marktanteil internationaler Karten auf Null zu senken. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Gemäß der neuen Strategie schlägt die NSPK eine drastische Senkung der Interbanken-Provisionen (Interchange-Gebühren) für diese Karten vor. Diese Maßnahme wird die Bedienung von Visa- und Mastercard-Karten für die ausgebenden Banken wirtschaftlich unrentabel machen. Infolgedessen wird erwartet, dass die Banken ein größeres Interesse daran haben werden, ihre Kunden auf nationale Zahlungssysteme umzustellen.

Wirtschaftlicher Druck und technologische Kosten

Laut ixbt.com fiel nach dem Rückzug der internationalen Zahlungssysteme vom russischen Markt die technische Unterstützung dieser Karten innerhalb des Landes an die NSPK. Dieser Prozess erfordert hohe finanzielle Aufwendungen, während die Karteninhaber internationale Privilegien und Treueprogramme verloren haben.

Dmitry Dubinin, Generaldirektor der NSPK, erklärte, dass die schrittweise Senkung der Interbanken-Provisionen es den Banken ermöglichen wird, internationale Karten schmerzfrei aus dem Verkehr zu ziehen. Dieser Prozess soll einen maximal komfortablen Übergang gewährleisten und gleichzeitig die Bequemlichkeit bargeldloser Zahlungen für die Bürger beibehalten.

Aktuelle Marktsituation und Änderungen

Derzeit werden auf dem russischen Finanzmarkt folgende Kennzahlen beobachtet:

Der Anteil des nationalen Zahlungssystems "Mir" an den Gesamttransaktionen hat 75 Prozent überschritten;

Nach Angaben der russischen Zentralbank beträgt der Anteil von Visa- und Mastercard-Karten im Umlauf etwa 17 Prozent;

Die Ausgabe neuer internationaler Karten ist nicht mehr möglich, bestehende funktionieren nur noch bis zum Ablaufdatum.

Experten sind der Meinung, dass diese Initiative darauf abzielt, die Abhängigkeit der russischen Zahlungsinfrastruktur von externen Faktoren vollständig zu beseitigen. Russischen Banken wurde eine Frist von einem Monat gegeben, um ihre Stellungnahme zu diesem Vorschlag abzugeben. Danach wird erwartet, dass die genauen Termine für die Senkung der Sätze festgelegt werden.

Diese Prozesse haben keine direkten Auswirkungen auf Nutzer in Usbekistan, aber für unsere Landsleute und Unternehmer, die in Russland tätig sind, hilft die vollständige Nationalisierung der Zahlungssysteme, den Abrechnungsmechanismus klarer zu verstehen. In Zukunft werden Visa- und Mastercard-Karten, die von russischen Banken ausgegeben wurden, auch für den internen Gebrauch an Bedeutung verlieren.