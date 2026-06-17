Odyssey-Startup mit 1,45 Milliarden Dollar bewertet: Die Ära der World Models beginnt

Odyssey, ein Startup, von dem man sich den nächsten großen Durchbruch im Bereich der AI erwartet, hat in einer Series-B-Finanzierungsrunde 310 Millionen Dollar eingesammelt. Infolgedessen erreichte der Marktwert des Unternehmens 1,45 Milliarden Dollar und es erhielt offiziell den Status eines "Unicorns". Die Runde wurde von Natural Capital angeführt, wobei auch Technologiegiganten wie Amazon, AMD Ventures und GV (Google Ventures) großes Interesse an dem Projekt zeigten. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Im Gegensatz zu textbasierten Large Language Models (LLM) wie ChatGPT arbeitet Odyssey an sogenannten "World Models" (Weltmodellen). Diese Technologie sammelt Daten aus der realen Welt und simuliert sie in einer digitalen Umgebung gemäß den physikalischen Gesetzen. Solche Modelle sind nicht nur für die Bildgenerierung, sondern auch für die Robotik und autonome Steuerungssysteme von entscheidender Bedeutung.

Die Startup-Gründer Oliver Cameron und Jeff Hawke sind Experten mit umfassender Erfahrung im Bereich der selbstfahrenden Fahrzeuge. Cameron gründete zuvor das Startup Voyage, das von Cruise (einem Teil von GM) übernommen wurde. Hawke arbeitete als Ingenieur beim bekannten britischen Startup Wayve. Ihre Erfahrung spiegelt sich in der Datenerfassungsmethode von Odyssey wider.

Ein einzigartiger Ansatz zur Datenerfassung

Odyssey nutzt bei der Datenerfassung eine Methode, die dem Ansatz von Google Earth ähnelt, jedoch komplexer ist. Das Unternehmen schickt Mitarbeiter, die mit speziellen Kameras ausgestattet sind, auf Fußreisen rund um die Welt, um die Umgebung zu visualisieren. Diese Methode ermöglicht es, auch Orte zu erfassen, die für Autos unzugänglich sind, was zur Erstellung hochpräziser 3D-Modelle führt.

Das im Jahr 2023 gegründete Unternehmen bietet derzeit mehrere Weltmodelle für verschiedene Bereiche wie die Videospielentwicklung und Robotik an. Odyssey hat durch die Fähigkeit, reichhaltige und interaktive Videoinhalte basierend auf Texteingaben zu erstellen, die Aufmerksamkeit von Fachleuten erregt. Es wird erwartet, dass diese Technologie in Zukunft die virtuelle Realität und die Filmindustrie revolutionieren wird.

Im Rahmen einer Partnerschaft mit Amazon migriert Odyssey seine Modelle auf die AWS (Amazon Web Services) Cloud-Plattform. Zudem optimiert das Startup seine Systeme für den Betrieb auf AWS Trainium-Chips, die als Konkurrenten zu NVIDIA-Chips gelten. Dieser Schritt steigert nicht nur die Rechenleistung, sondern beeinflusst auch das Hardware-Gleichgewicht auf dem AI-Markt.

Neben Venture-Fonds beteiligten sich an der Finanzierungsrunde auch bekannte Angel-Investoren wie Jeff Dean, Elad Gil und Cruise-Gründer Kyle Vogt. Bis heute konnte Odyssey insgesamt 337 Millionen Dollar an Investitionen gewinnen. Laut ixbt.com beansprucht dieses Projekt die Führung im Rennen um die nächste Generation der AI – Systeme, die die physische Welt verstehen.