Kleinster Radarsatellit der Welt beginnt Übertragung von Erdaufnahmen

Ein bedeutender Durchbruch im Bereich der Weltraumtechnologie ist erfolgt: Der "AIST-ST", der als kleinster Radarsatellit der Welt gilt, hat seine ersten operativen Bilder zur Erde gesendet. Dieses von russischen Ingenieuren entwickelte Miniaturgerät hat praktisch bewiesen, dass es die Oberfläche unseres Planeten aus dem Weltraum mit hoher Präzision überwachen kann. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Der von Spezialisten der Universität Samara und dem Zentrum für Spezialtechnologie in Sankt Petersburg entwickelte "AIST-ST" ist der erste Radarsatellit im CubeSat-Format. Das am 5. November 2024 in die Umlaufbahn gebrachte Gerät schloss die Tests nach dem Flug erfolgreich ab und nahm seine Hauptaufgabe auf. Laut ixbt.com hat der Apparat bereits Aufnahmen von Teilen Japans, den Panama- und Suezkanälen sowie dem Gebiet Rozamond in den USA geliefert.

Technologie unabhängig von Wetter und Zeit

Das Hauptmerkmal dieses Satelliten ist sein Betrieb mittels Radiowellen im Zentimeterbereich. Im Gegensatz zu herkömmlichen optischen Kameras ermöglicht diese Technologie ein präzises "Sehen" der Erdoberfläche selbst bei dichten Wolken, Nebel und völliger Dunkelheit der Nacht. Dies ist ein entscheidender Faktor für die Landwirtschaft, das Umweltmonitoring und die Analyse von Notsituationen.

"AIST-ST" stellt mit seinen Abmessungen einen Rekord in der globalen Astronautik auf. Obwohl er nur etwa 30 kg wiegt, ist er mit einem voll leistungsfähigen Radar ausgestattet. Normalerweise wurden solch komplexe Geräte auf wesentlich größeren und schwereren Raumschiffen installiert. Die Kombination aus geringem Volumen und hoher Effizienz ebnet den Weg für die Schaffung kostengünstiger und schneller Weltraum-Überwachungssysteme in der Zukunft.

Die bisher erhaltenen Bilder wurden im Routenmodus mit einer Auflösung von 5 Metern pro Pixel aufgenommen. Spezialisten betonen, dass der Satellit künftig in einen detaillierteren Aufnahmemodus versetzt wird, was die Qualität und Genauigkeit der gewonnenen Daten weiter steigern wird.

Die im Rahmen des Projekts gewonnenen Daten haben nicht nur wissenschaftliche, sondern auch wirtschaftliche Bedeutung. Mithilfe solcher Miniatursatelliten kann ein ganzes Netzwerk (Konstellation) gebildet werden, was eine Echtzeit-Überwachung jedes Punktes auf der Erdoberfläche ermöglicht. Planmäßig wird dieser Miniaturapparat mindestens ein Jahr lang aktiv sein.