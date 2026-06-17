Eine neue Ära der sozialen Medien: Nutzer steuern nun die Algorithmen

Jahrelang haben die Giganten der sozialen Medien über ihre geschlossenen Algorithmen bestimmt, was Nutzer sehen sollten. Obwohl wir die Möglichkeit hatten, bestimmte Beiträge zu liken oder auszublenden, lag der allgemeine Content-Fluss im Feed im Ermessen der Plattform. Jüngste Trends zeigen jedoch, dass soziale Netzwerke einen Teil ihrer Kontrolle an die Nutzer abgeben. Mithilfe von AI wird es nun jeder ermöglichen, seinen eigenen Algorithmus persönlich zu „trainieren“. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Diese Änderung stellt eine evolutionäre Entwicklung von Empfehlungssystemen dar. Soziale Netzwerke ähneln immer weniger dem traditionellen Fernsehen, das für alle die gleichen Programme zeigt, und gleichen mehr Streaming-Diensten, bei denen der Nutzer den Content nach seinen Interessen anpasst. Dies ermöglicht es den Nutzern, nur interessante Informationen zu erhalten, während die Plattformen das Engagement steigern können.

Threads und Instagram: Neue Wege zur Steuerung des Algorithmus

Threads, ein Unternehmen von Meta, hat in dieser Hinsicht einen wichtigen Schritt gemacht. Am 16. Juli 2026 führte die Plattform eine neue Funktion namens „Your Algo“ ein. Dieses Tool ist die logische Fortsetzung des im Februar vorgestellten „Dear Algo“-Systems. Während Nutzer zuvor versuchten, das System durch offene Posts wie „Dear Algo, zeig mir mehr Informationen über Podcasts“ zu beeinflussen, kann dies nun über persönliche Einstellungen erfolgen.

Über die Funktion „Your Algo“ können Nutzer privat festlegen, welche Themen sie häufiger oder seltener sehen möchten. Das Interessanteste ist, dass auch die Dauer dieser Anfrage gewählt werden kann: ein, drei oder sieben Tage. So besteht beispielsweise die Möglichkeit, an Wochenenden nur Sportnachrichten zu sehen und politische oder stressige Nachrichten vorübergehend einzuschränken.

Instagram hinkt hier nicht hinterher. Anfang Juni führte die Plattform ein einheitliches Algorithmus-Steuerungstool für den gesamten Feed, die Explore- und die Reels-Bereiche ein. Dieses System, das im Dezember 2025 nur für Reels getestet wurde, ist nun für alle Nutzer zugänglich. Über das Menü „Your Algorithm“ in den Einstellungen können Sie sehen, wofür Instagram Sie als interessiert einstuft.

Mit diesem Tool können vom System falsch analysierte Interessen gelöscht oder neue hinzugefügt werden. Dies macht die Nutzung der sozialen Netzwerke qualitativ hochwertiger und nützlicher. Zudem führen auch andere große Plattformen wie TikTok Tools ein, die es Nutzern ermöglichen, ihre Empfehlungen komplett zurückzusetzen (Reset).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass soziale Netzwerke versuchen, ihre Nutzer länger auf der Plattform zu halten, indem sie ihnen mehr Freiheit geben. Diese Änderungen sind auch für Nutzer in Usbekistan sehr wichtig, da es nun einfacher wird, unnötige und werbliche Inhalte im Feed mithilfe von AI zu filtern.