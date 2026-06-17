Russische Ingenieure haben ein neues System zur elektronischen Kampfführung namens „Volna Kupol Garant“ entwickelt, das den Betrieb des Starlink-Satellitenkommunikationssystems stören soll. Dieser Komplex entzieht den Weltraumgeräten die Möglichkeit, eine Verbindung zu Bodenbenutzern herzustellen, indem er spezielle „Parasitensignale“ sendet. Dies teilte Dmitri Kusjakin, Chefkonstrukteur des Zentrums für komplexe unbemannte Lösungen (SKBR), mit. Laut Ixbt.com berichtet die Nachricht.

Dem Experten zufolge beschränkt sich das System „Volna Kupol Garant“ nicht nur auf die Unterbrechung des Kommunikationskanals zwischen einer Drohne und einem Satelliten. Seine Hauptaufgabe besteht darin, den Starlink-Satelliten selbst im Funkäther zu „blenden“. Infolgedessen kann das Gerät im Weltraum die vom Boden kommenden Benutzersignale nicht empfangen oder erkennen.

Technische Möglichkeiten und Funktionsprinzip

Das System „Volna Kupol Garant“ ist ein leistungsstarker Komplex, der mit einer Phased-Array-Antenne ausgestattet ist. Laut dem Portal ixbt.com wurde diese Technologie als Reaktion auf den Einsatz der Satellitenkonstellation bei Angriffen gegen Russland entwickelt. Das System verringert die Empfindlichkeit des Satelliten und entzieht ihm die Fähigkeit zur Datenverarbeitung.

Bekanntlich wurde das Starlink-Projekt der von Elon Musk gegründeten Firma SpaceX ursprünglich für zivile Zwecke entwickelt. Es dient dazu, entlegene Gebiete, in denen kein traditionelles Kabelinternet oder Mobilfunk verfügbar ist, mit Hochgeschwindigkeitsinternet zu versorgen. In den letzten Jahren wurde dieses Netzwerk jedoch verstärkt in militärischen Einsatzgebieten zur Steuerung von Kampfdrohnen und zur Kommunikation genutzt.

Geopolitischer und technologischer Konflikt

Dmitri Kusjakin betonte, dass der Einsatz solcher Mittel der elektronischen Kampfführung notwendig werde, wenn das kalifornische Unternehmen keine Maßnahmen gegen die militärische Nutzung seines Systems ergreife. Solche Technologien zeigen die wachsende Bedeutung der Satellitenkommunikation in modernen Kriegen.

Zur Erinnerung: Zuvor gab es Berichte, dass Starlink in der Ukraine in Zusammenarbeit mit den Betreibern „Kyivstar“ und Veon Satellitendaten-Übertragungsdienste anbietet. Die Einführung des neuen Systems durch Russland könnte eine ernsthafte technische Herausforderung für weltweite, weltraumgestützte Internetnetzwerke darstellen.

Derzeit ist Starlink die größte Satellitenkonstellation der Welt. Es wird erwartet, dass die neue russische Entwicklung die Stabilität dieses Netzwerks auf die Probe stellen wird. Experten bewerten diesen Konflikt als eine neue Phase im „technologischen Wettlauf zwischen Weltraum und Erde“.