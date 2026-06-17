Die Nachbildung der feinen Bewegungen der menschlichen Hand bleibt eine der komplexesten Aufgaben in der Robotik. Star Age hat einen großen Schritt nach vorne gemacht und die neue robotisierte Hand Xhand 1 Pro mit 21 Freiheitsgraden vorgestellt. Dieses Gerät kann nicht nur komplexe Gesten ausführen, sondern auch Gegenstände verschiedener Formen mit extrem hoher Präzision greifen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com liegt der Hauptvorteil der neuen Entwicklung in ihrer Mobilität. Der maximale Spreizwinkel der Finger beträgt 135 Grad, und der Greifdurchmesser übersteigt 160 Millimeter. Diese Werte ermöglichen es dem Roboter, nicht nur kleine Teile, sondern auch große und schwere Gegenstände wie einen Basketball sicher mit einer Hand zu halten.

Hohe Empfindlichkeit und taktile Sensoren

Das Modell Xhand 1 Pro ist mit 18 taktilen Sensoren ausgestattet, die die Fingerspitzen, die Fingerbeeren und den Handflächenbereich vollständig abdecken. Diese Sensoren arbeiten zusammen mit kapazitiven Drucksensoren. Infolgedessen ist das Gerät in der Lage, Kräfte in einem weiten Bereich von 0,1 bis 25 Newton zu messen.

Diese Technologie garantiert, dass der Roboter extrem empfindliche und zerbrechliche Gegenstände, wie Eier oder Glasgefäße, nicht beschädigt. Die Druckmessgenauigkeit von bis zu 0,01 Newton gilt aus technischer Sicht als sehr hohes Ergebnis. Der Bewegungsfehler jedes Gelenks wird in einem Bereich von nur ±0,25 Millimetern kontrolliert.

Langlebigkeit und praktische Anwendung

Die Hersteller haben besonderes Augenmerk auf die langfristige Lebensdauer des Geräts gelegt. Die Gelenke des Xhand 1 Pro haben in Laborbedingungen über 200.000 Belastungszyklen erfolgreich bestanden. Dies belegt die Fähigkeit des Roboters, in Industrie- und Dienstleistungsbereichen lange Zeit störungsfrei zu arbeiten.

Experten zufolge könnten solche Technologien in Zukunft folgende Bereiche revolutionieren:

Fernsteuerung komplexer chirurgischer Eingriffe in der Medizin;

Sortierung von Waren verschiedener Größen in Lagerhäusern;

Einsatz als Assistenzroboter in privaten Haushalten;

Schaffung von Manipulatoren, die die menschliche Hand in gefährlichen Umgebungen ersetzen.

Während das Interesse an Robotik auch auf dem Markt in Usbekistan wächst, werden Entwicklungen von Unternehmen wie Star Age zweifellos als wichtiges technologisches Vorbild für lokale Start-ups und Ingenieure dienen. Bisher wurden keine genauen Informationen zum Einzelhandelspreis und zu den Lieferterminen des Geräts bekannt gegeben.