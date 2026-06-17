Neuer Name im All: Asteroid zu Ehren des heldenhaften Feuerwehrmanns Howaiho benannt

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Neuer Name im All: Asteroid zu Ehren des heldenhaften Feuerwehrmanns Howaiho benannt

Das Komitee für die Benennung kleiner Himmelskörper der Internationalen Astronomischen Union hat beschlossen, den Asteroiden 34871 offiziell Howaiho zu nennen. Diese Entscheidung wurde getroffen, um das Andenken an den Feuerwehrmann Ho Waiho zu verewigen, der bei einem tragischen Brand in Hongkong im Dienst ums Leben kam. Dies ist ein weiteres Beispiel für die Tradition, Himmelsobjekte als Symbole für menschlichen Mut und Aufopferung zu benennen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Die Initiative zur Benennung dieses Asteroiden ging vom kanadischen Amateurastronomen William Yon Kwun Yu aus. Der Wissenschaftler, der ursprünglich aus Hongkong stammt und derzeit in den USA tätig ist, entdeckte diesen Himmelskörper erstmals am 18. Oktober 2001. Jahre später beschloss er, seine Entdeckung mit dem Namen eines Menschen zu verknüpfen, der in seiner Heimat Heldenmut bewiesen hatte.

Die schrecklichste Brandkatastrophe in der Geschichte Hongkongs

Das Feuer, das das Leben von Ho Waiho forderte, brach Ende November 2025 im Wohnkomplex Wang Fuk Court im Bezirk Tai Po in Hongkong aus. Die Katastrophe, die mehrere Tage andauerte, erfasste sieben der acht Hochhäuser des Komplexes. Infolgedessen wurden 1.736 Wohnungen vollständig zerstört und fast 5.000 Bewohner wurden obdachlos. Bei dem schrecklichen Ereignis kamen 168 Menschen ums Leben, darunter Ho Waiho als einziger Rettungskraft.

Experten betonen, dass dieser Brand als das schadensreichste Ereignis in Wohngebäuden in der Geschichte Hongkongs verzeichnet wurde. Die schnelle Ausbreitung des Feuers wurde durch Renovierungsarbeiten in den Gebäuden verursacht. An den Fassaden installierte Baunetze und leicht brennbare Materialien ermöglichten es dem Feuer, sich in kürzester Zeit über mehrere Stockwerke auszubreiten.

Sicherheitsregeln und kosmische Anerkennung

Vorläufigen Untersuchungsergebnissen zufolge führten schwerwiegende Verstöße gegen die Sicherheitsvorschriften am Objekt zu einer Ausweitung der Tragödie. Laut Ixbt.com riskierte Ho Waiho sein Leben bei der Rettung von Menschen aus den Flammen und blieb bis zum letzten Moment seiner Pflicht treu. Sein Mut wird nun nicht nur auf der Erde, sondern auch im Weltraum anerkannt.

Der Prozess der Benennung von Asteroiden besteht aus komplexen wissenschaftlichen Schritten, bei denen der Vorschlag des Entdeckers und der Beschluss der Internationalen Astronomischen Union eine wichtige Rolle spielen. Während der Asteroid Howaiho nun durch das Sonnensystem kreist, wird er die Menschheit an Helden erinnern, die ihr Leben für andere geopfert haben. Solche Maßnahmen sind von großer Bedeutung, um Lehren aus tragischen Ereignissen zu ziehen und die Arbeit aufopferungsvoller Berufstätiger zu würdigen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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