KI-Abhängigkeit: Weltführer besorgt über US-Technologiebeschränkungen

Im Rahmen des G7-Gipfels äußerten Weltführer, darunter der französische Präsident Emmanuel Macron und der indische Premierminister Narendra Modi, ernsthafte Besorgnis über das US-Monopol im Bereich der künstlichen Intelligenz (AI) und die Möglichkeit, diese Technologien jederzeit abzuschalten. Laut Financial Times ist dieses Thema nach dem Verbot der Donald Trump-Administration für den Export der neuesten Modelle von Anthropic noch dringlicher geworden. Dies berichtet Techcrunch.com Bericht heißt es.

Während eines Mittagessens mit G7-Führungspersönlichkeiten, OpenAI-Chef Sam Altman und Anthropic-CEO Dario Amodei warnte der französische Präsident Emmanuel Macron davor, dass die US-Regierung "jederzeit den Knopf drücken und das System abschalten" könnte. Seiner Meinung nach würden solche unerwarteten Einschränkungen nicht nur der europäischen Wirtschaft schaden, sondern auch das Vertrauen in amerikanische Technologieunternehmen untergraben.

Die Frage der digitalen Souveränität

Diese Befürchtungen wurden durch das Verbot der Donald Trump-Administration ausgelöst, die Modelle Mythos 5 und Fable 5 von Anthropic aus Gründen der nationalen Sicherheit zu exportieren. Der Export wurde gestoppt, nachdem Amazon das Weiße Haus gewarnt hatte, dass Sicherheitsbarrieren in diesen Modellen umgangen werden könnten. Obwohl Experten betonen, dass auch andere offene Modelle solche Eigenschaften aufweisen, bleiben die Beschränkungen bestehen.

Auch der indische Premierminister Narendra Modi betonte, dass demokratische Staaten ungehinderten Zugang zu fortschrittlichen AI-Modellen haben müssen, um ihre kritischen Infrastrukturen zu schützen. Seiner Ansicht nach bedroht die Unterbrechung globaler technologischer Lieferketten durch die Entscheidung eines einzigen Staates die internationale Stabilität.

"Trusted Partners"-System

Als Lösung wird die Schaffung eines speziellen "Trusted Partners"-Schemas zwischen den G7-Staaten vorgeschlagen. In diesem System sollten Länder außerhalb der USA das Recht erhalten, fortschrittliche Technologien von Unternehmen wie Anthropic und OpenAI ohne US-Beschränkungen zu nutzen. Als Hauptbedingung könnte festgelegt werden, dass diese Technologien zum Schutz vor Konkurrenten wie China eingesetzt werden.

Aidan Gomez, Leiter des kanadischen Unternehmens Cohere, merkte an, dass die Abhängigkeit von wenigen großen Tech-Giganten die Widerstandsfähigkeit von Staaten beeinträchtigt. Er stellte fest, dass digitale Souveränität nicht nur eine Frage des Marktwettbewerbs ist, sondern darum, wer die wirtschaftliche Sicherheit in den kommenden Jahrzehnten kontrollieren wird.

Derzeit bemühen sich Europa und andere Regionen darum, eigene unabhängige AI-Modelle zu entwickeln. Da amerikanische Unternehmen jedoch technologisch weit voraus sind, ist die internationale Gemeinschaft derzeit gezwungen, sich auf die US-Infrastruktur zu verlassen. TechCrunch-Analysten zufolge werden internationale Kunden nach Wegen suchen, amerikanische Technologien aufzugeben, wenn Washington den Zugang zu seinen Modellen nicht garantiert.