Anthropic überholt OpenAI erstmals im Unternehmensmarkt

·6·Technologie
Anthropic überholt OpenAI erstmals im Unternehmensmarkt

Der Wettbewerb im Bereich der AI hat eine neue Stufe erreicht: Bis Ende Mai ist es Anthropic gelungen, seinen Hauptkonkurrenten OpenAI beim Anteil an den Geschäftsausgaben erstmals zu übertreffen. Laut Daten der Ramp-Plattform erreichte der Anteil von Anthropic an den von Unternehmenskunden für AI-Dienste ausgegebenen Mitteln 41 %, während OpenAI bei 39,5 % lag. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Der Erfolg des Unternehmens wird insbesondere auf die hohe Nachfrage nach der Claude Opus Modellfamilie zurückgeführt. Unternehmen nutzen diese Modelle intensiv über eine API für Programmierung und komplexe analytische Aufgaben. Vor dem Hintergrund steigender Finanzkennzahlen zog Anthropic Investitionen in Höhe von 65 Milliarden Dollar an, und der Gesamtwert des Unternehmens wurde auf 965 Milliarden Dollar geschätzt. Zudem bereitet sich das Unternehmen nach seinem ersten profitablen Quartal auf einen IPO (Börsengang) vor.

Konflikt mit dem Weißen Haus und Exportbeschränkungen

Trotz erfolgreicher Finanzkennzahlen geriet Anthropic in einen ernsthaften regulatorischen Streit mit der US-Regierung. Die Administration von US-Präsident Donald Trump sendete eine offizielle Aufforderung an das Unternehmen, die Nutzung neuer Modelle einzuschränken. Insbesondere ist es Personen, die keine US-Staatsbürger sind, einschließlich ausländischer Mitarbeiter des Unternehmens, untersagt, die Modelle Mythos 5 und Fable 5 zu nutzen.

Nach diesem Druck sah sich Anthropic gezwungen, diese Modelle vom Markt zu nehmen. Während dies offiziell mit Exportbeschränkungen begründet wurde, bringen Branchenexperten dies mit Schwachstellen in den Sicherheitssystemen des Fable 5 Modells in Verbindung. Zuvor hatte das Unternehmen selbst den Zugang zu seinen leistungsstärksten Modellen beschränkt, da es besorgt war, dass diese zur Suche nach Softwarefehlern oder für gefährliche Zwecke eingesetzt werden könnten.

Die Konflikte mit der Regierung haben tiefere Wurzeln. Im März dieses Jahres setzte die US-Administration Anthropic auf die Liste der Hochrisikolieferanten für die Lieferkette. Grund dafür war die Weigerung des Unternehmens, seine Modelle für die Entwicklung von Massenüberwachungssystemen und autonomen Waffen bereitzustellen.

Zukünftige Unsicherheiten und IPO-Aussichten

Der Unternehmenssektor investiert derzeit weiterhin in zuverlässige Modelle wie Claude Opus. Für Geschäftsvertreter bleibt die Steigerung der Arbeitsproduktivität durch AI wichtiger als politischer Druck. Die politische Situation um Anthropic könnte jedoch die Pläne des Unternehmens für den Börsengang überschatten.

Experten betonen, dass das gleichzeitige Auftreten von Geschäftswachstum und politischem Druck Unsicherheit für Investoren schafft. Einerseits erlangt das Unternehmen die technologische Führung, andererseits muss es komplexe regulatorische Prozesse unter staatlicher Aufsicht bewältigen. Dies wird einer der Hauptfaktoren sein, die den Marktwert des Unternehmens im Vorfeld des geplanten IPO beeinflussen.

AnthropicOpenAIClaude OpusKünstliche IntelligenzIPO
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Max Messenger stellt Benachrichtigungen für iPhone-Nutzer wieder herMax Messenger stellt Benachrichtigungen für iPhone-Nutzer wieder herHeute, 19:28Star Age präsentiert Xhand 1 Pro Roboterhand mit menschenähnlichen BewegungenStar Age präsentiert Xhand 1 Pro Roboterhand mit menschenähnlichen BewegungenGestern, 18:59Anthropic kämpft gegen Klimakrise: AI-Riese tritt Frontier-Koalition beiAnthropic kämpft gegen Klimakrise: AI-Riese tritt Frontier-Koalition beiGestern, 18:53Neuer Name im All: Asteroid zu Ehren des heldenhaften Feuerwehrmanns Howaiho benanntNeuer Name im All: Asteroid zu Ehren des heldenhaften Feuerwehrmanns Howaiho benanntGestern, 18:53Eine neue Ära der sozialen Medien: Nutzer steuern nun die AlgorithmenEine neue Ära der sozialen Medien: Nutzer steuern nun die AlgorithmenGestern, 18:27Yurent verbessert Scooter-Genauigkeit mit IoT-Modulen der neuen GenerationYurent verbessert Scooter-Genauigkeit mit IoT-Modulen der neuen GenerationGestern, 18:22
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht