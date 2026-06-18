Anthropic überholt OpenAI erstmals im Unternehmensmarkt

Der Wettbewerb im Bereich der AI hat eine neue Stufe erreicht: Bis Ende Mai ist es Anthropic gelungen, seinen Hauptkonkurrenten OpenAI beim Anteil an den Geschäftsausgaben erstmals zu übertreffen. Laut Daten der Ramp-Plattform erreichte der Anteil von Anthropic an den von Unternehmenskunden für AI-Dienste ausgegebenen Mitteln 41 %, während OpenAI bei 39,5 % lag. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Der Erfolg des Unternehmens wird insbesondere auf die hohe Nachfrage nach der Claude Opus Modellfamilie zurückgeführt. Unternehmen nutzen diese Modelle intensiv über eine API für Programmierung und komplexe analytische Aufgaben. Vor dem Hintergrund steigender Finanzkennzahlen zog Anthropic Investitionen in Höhe von 65 Milliarden Dollar an, und der Gesamtwert des Unternehmens wurde auf 965 Milliarden Dollar geschätzt. Zudem bereitet sich das Unternehmen nach seinem ersten profitablen Quartal auf einen IPO (Börsengang) vor.

Konflikt mit dem Weißen Haus und Exportbeschränkungen

Trotz erfolgreicher Finanzkennzahlen geriet Anthropic in einen ernsthaften regulatorischen Streit mit der US-Regierung. Die Administration von US-Präsident Donald Trump sendete eine offizielle Aufforderung an das Unternehmen, die Nutzung neuer Modelle einzuschränken. Insbesondere ist es Personen, die keine US-Staatsbürger sind, einschließlich ausländischer Mitarbeiter des Unternehmens, untersagt, die Modelle Mythos 5 und Fable 5 zu nutzen.

Nach diesem Druck sah sich Anthropic gezwungen, diese Modelle vom Markt zu nehmen. Während dies offiziell mit Exportbeschränkungen begründet wurde, bringen Branchenexperten dies mit Schwachstellen in den Sicherheitssystemen des Fable 5 Modells in Verbindung. Zuvor hatte das Unternehmen selbst den Zugang zu seinen leistungsstärksten Modellen beschränkt, da es besorgt war, dass diese zur Suche nach Softwarefehlern oder für gefährliche Zwecke eingesetzt werden könnten.

Die Konflikte mit der Regierung haben tiefere Wurzeln. Im März dieses Jahres setzte die US-Administration Anthropic auf die Liste der Hochrisikolieferanten für die Lieferkette. Grund dafür war die Weigerung des Unternehmens, seine Modelle für die Entwicklung von Massenüberwachungssystemen und autonomen Waffen bereitzustellen.

Zukünftige Unsicherheiten und IPO-Aussichten

Der Unternehmenssektor investiert derzeit weiterhin in zuverlässige Modelle wie Claude Opus. Für Geschäftsvertreter bleibt die Steigerung der Arbeitsproduktivität durch AI wichtiger als politischer Druck. Die politische Situation um Anthropic könnte jedoch die Pläne des Unternehmens für den Börsengang überschatten.

Experten betonen, dass das gleichzeitige Auftreten von Geschäftswachstum und politischem Druck Unsicherheit für Investoren schafft. Einerseits erlangt das Unternehmen die technologische Führung, andererseits muss es komplexe regulatorische Prozesse unter staatlicher Aufsicht bewältigen. Dies wird einer der Hauptfaktoren sein, die den Marktwert des Unternehmens im Vorfeld des geplanten IPO beeinflussen.