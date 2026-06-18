Sharge bringt neue Powerbank auf Basis von Autobatterien heraus

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Sharge bringt neue Powerbank auf Basis von Autobatterien heraus

Sharge, bekannt im modernen Gadget-Markt für sein unkonventionelles Design und seine hochtechnologischen Lösungen, hat einen neuen Typ von externem Akku (Powerbank) vorgestellt. Dieses Gerät zieht die Aufmerksamkeit von Technikbegeisterten nicht nur durch seine Kompaktheit, sondern auch dadurch auf sich, dass es mit Batterieelementen ausgestattet ist, die in Elektrofahrzeugen verwendet werden. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com ist das Hauptmerkmal des neuen Geräts die integrierten Batterieelemente vom Typ 21700. Es ist anzumerken, dass genau dieser Typ von Stromquellen weit verbreitet in der Produktion moderner Elektroautos, einschließlich Tesla-Fahrzeugen, eingesetzt wird. Dies spricht für eine lange Lebensdauer und eine hohe Energiedichte des Geräts.

Das Gerät verfügt über eine Kapazität von 10.000 mAh und unterstützt Schnellladen mit 45 W. Zudem ist es mit den Protokollen PD 3.0 und SCP kompatibel, was das effiziente Laden nicht nur von Smartphones, sondern auch von Tablets und einigen Laptops ermöglicht. Die Powerbank selbst wird mit 30 W aufgeladen.

Innovative Konstruktion und Langlebigkeit

Um den Benutzern mehr Komfort zu bieten, haben Sharge-Ingenieure ein 60 cm langes Type-C-Kabel in das Gerät integriert. Dieses Kabel wird mithilfe eines speziellen Mechanismus aus dem Gehäuse herausgezogen und gleitet nach dem Gebrauch wieder zurück. Laut Hersteller hält dieser Mechanismus 30.000 Zyklen stand, was eine extrem hohe Robustheit im täglichen Gebrauch bedeutet.

Darüber hinaus ist das Gerät mit einem 1,14-Zoll Farb-LCD-Bildschirm ausgestattet. Dieses Display mit 240 x 135 Pixeln zeigt in Echtzeit wichtige Informationen wie Ladestand, Stromstärke, Spannung und die verbleibende Ladezeit an. Diese Funktionalität ermöglicht dem Benutzer eine vollständige Kontrolle über den Prozess.

Das Gerät wiegt nur 235 Gramm und ist damit ein praktischer Begleiter für Reisen und den Alltag. Neben dem integrierten Kabel gibt es zusätzliche USB-A- und USB-C-Ports, über die mehrere Gadgets gleichzeitig geladen werden können.

Auch auf dem Markt in Usbekistan werden Produkte der Marke Sharge aufgrund ihres transparenten Designs und ihrer Qualität immer beliebter. Es wird erwartet, dass die Ausstattung des neuen Modells mit Elementen nach Automobilindustriestandards seine Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt weiter steigern wird.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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