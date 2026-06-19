T-Mobile nimmt den Betrieb in der russischen Region Amur auf

·28·Technologie
T-Mobile nimmt den Betrieb in der russischen Region Amur auf

T-Mobile, einer der größten virtuellen Netzbetreiber Russlands, hat mit der Erbringung kommerzieller Dienste in der Region Amur begonnen. Dieses Ereignis ist für das Unternehmen von strategischer Bedeutung, da es das erste Projekt im Rahmen einer neuen Infrastrukturpartnerschaft ist. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Nach Angaben des Pressedienstes des Unternehmens ist die Region Amur das erste Gebiet, in dem der Betrieb unter Nutzung der Beeline-Infrastruktur aufgenommen wurde. Diese Partnerschaft trat offiziell im Juni 2026 in Kraft und ist Teil der langfristigen Entwicklungsstrategie des Unternehmens.

Die strategische Partnerschaft zwischen T-Mobile und Beeline wurde erstmals im April 2026 bekannt gegeben. Die Inbetriebnahme des Netzes in der Region Amur schloss den regionalen Expansionsprozess des Betreibers im Fernost-Föderationskreis ab. Es wird erwartet, dass dies das Wettbewerbsumfeld in dieser Region weiter verschärfen wird.

Neue Möglichkeiten und Sicherheitsmaßnahmen

Der in die neue Region eintretende Betreiber bietet seinen Kunden ein flexibles Dienstleistungspaket an. Abonnenten können mithilfe eines Tarif-Konfigurators unabhängig die benötigten Minuten und das Internet-Traffic-Volumen wählen.

Darüber hinaus wird den Sicherheitsfragen für T-Mobile-Nutzer besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Insbesondere können Abonnenten folgende Dienste nutzen:

  • Schutz vor Spam-Anrufen;
  • Eine zusätzliche Schutzschicht gegen betrügerische Aktivitäten;
  • Spezielle Filter zur Gewährleistung der Sicherheit personenbezogener Daten.
Vladimir Lyubimov, CEO von T-Mobile, betonte, dass die Zusammenarbeit mit der Beeline-Infrastruktur neue Horizonte für das Unternehmen eröffnet. Seinen Worten zufolge wird das Unternehmen auch in Zukunft die Netzabdeckung in anderen Regionen erweitern und seine Präsenz stärken.

Solche Veränderungen auf dem russischen Telekommunikationsmarkt, insbesondere die Zusammenarbeit virtueller Betreiber mit großen Infrastrukturbesitzern, führen zu einer Steigerung der Servicequalität und einer Optimierung der Preise für die Nutzer. Solche technologischen Lösungen sind auch für die Mobilfunkmärkte der GUS-Staaten, einschließlich Usbekistan, eine interessante Erfahrung.

T-MobileBeelineTelekommunikationTechnologieRussland
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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