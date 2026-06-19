Yandex Rhythm öffnet die Finanztüren: Jetzt können auch neue Blogger verdienen

·26·Technologie
Yandex Rhythm öffnet die Finanztüren: Jetzt können auch neue Blogger verdienen

Die Yandex Rhythm Plattform hat revolutionäre Änderungen an ihrer Monetarisierungsrichtlinie vorgenommen. Um auf der Plattform Geld zu verdienen, sind nun nicht mehr wie bisher Tausende von Abonnenten erforderlich. Das Unternehmen hat die Beschränkung der Mindestanzahl an Abonnenten vollständig aufgehoben, was große Chancen für Content-Ersteller bietet, die gerade erst anfangen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Zuvor mussten Autoren mindestens 1.000 Abonnenten auf ihren Social-Media-Seiten haben, um sich zu registrieren und Einnahmen zu erzielen. Laut ixbt.com ist diese Entscheidung auf geänderte Anforderungen der Werbetreibenden zurückzuführen. Heutzutage sind für Marken die Aktivität des Publikums und die Relevanz des Contents wichtiger als bloße Zahlen.

Neue Ordnung und Monetarisierungsbedingungen

Nach den neuen Regeln muss ein Autor lediglich einen Link zu seinem offenen Profil angeben und nachweisen, dass er bereits Produkte empfohlen hat. Danach wird der Antrag moderiert. Bestätigte Nutzer können Beiträge über Produkte schreiben, thematische Sammlungen erstellen und spezielle Links teilen.

Bemerkenswert ist, dass die von den Autoren erstellten Inhalte nicht nur innerhalb des Dienstes, sondern auch im Empfehlungs-Feed auf der ya.ru Startseite erscheinen. Dies ermöglicht Bloggern mit einer kleinen Zielgruppe eine große Reichweite und die Förderung ihrer eigenen Marke.

Der Monetarisierungsprozess basiert auf dem CPA-Modell (Cost Per Action). Das bedeutet, dass der Autor nicht einfach für die Anzahl der Aufrufe bezahlt wird, sondern für konkrete Nutzeraktionen — wie die Bestellung eines Produkts oder das Ausfüllen eines Antrags. Dieses System gilt als faire und transparente Einkommensquelle für Werbetreibende und Content-Ersteller.

Wie hoch sind die Einnahmen?

Nach Angaben von Yandex Rhythm verdienen aktive Teilnehmer, die regelmäßig hochwertige Materialien veröffentlichen, durchschnittlich bis zu 160 Tausend Rubel pro Monat. Die monatlichen Einnahmen der erfolgreichsten Blogger können bis zu 400 Tausend Rubel erreichen. Diese Kennzahlen sind sicherlich eine interessante Erfahrung für Digital-Marketing-Experten und Freelancer in Usbekistan.

Diese Änderungen bestätigen erneut den Beginn der Ära der „Mikro-Influencer“ im modernen Medienmarkt. Jetzt kann jeder, der hochwertige und nützliche Inhalte erstellt, trotz einer kleinen Zielgruppe mit großen Technologieplattformen zusammenarbeiten und eine stabile Einkommensquelle sichern.

YandexBloggerMonetarisierungTechnologieEinkommen
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

US-Regierung verbietet Anthropic-Modelle: Nationale Sicherheit oder politisches Spiel?US-Regierung verbietet Anthropic-Modelle: Nationale Sicherheit oder politisches Spiel?Heute, 21:27Google Gemini Live wird smarter: Merkt sich nun vergangene GesprächeGoogle Gemini Live wird smarter: Merkt sich nun vergangene GesprächeHeute, 21:26Alter SSD setzt unerwarteten AusdauerrekordAlter SSD setzt unerwarteten AusdauerrekordHeute, 20:28Mukesh Ambani will Indien in ein AI-Zentrum verwandelnMukesh Ambani will Indien in ein AI-Zentrum verwandelnHeute, 20:20Microsoft erkennt Papierkorb-Fehler in allen Windows-Systemen anMicrosoft erkennt Papierkorb-Fehler in allen Windows-Systemen anHeute, 19:56Neuer KI-gestützter Assistent auf der Rutube-Plattform gestartetNeuer KI-gestützter Assistent auf der Rutube-Plattform gestartetHeute, 19:27
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht