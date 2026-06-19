Yandex Rhythm öffnet die Finanztüren: Jetzt können auch neue Blogger verdienen

Die Yandex Rhythm Plattform hat revolutionäre Änderungen an ihrer Monetarisierungsrichtlinie vorgenommen. Um auf der Plattform Geld zu verdienen, sind nun nicht mehr wie bisher Tausende von Abonnenten erforderlich. Das Unternehmen hat die Beschränkung der Mindestanzahl an Abonnenten vollständig aufgehoben, was große Chancen für Content-Ersteller bietet, die gerade erst anfangen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Zuvor mussten Autoren mindestens 1.000 Abonnenten auf ihren Social-Media-Seiten haben, um sich zu registrieren und Einnahmen zu erzielen. Laut ixbt.com ist diese Entscheidung auf geänderte Anforderungen der Werbetreibenden zurückzuführen. Heutzutage sind für Marken die Aktivität des Publikums und die Relevanz des Contents wichtiger als bloße Zahlen.

Neue Ordnung und Monetarisierungsbedingungen

Nach den neuen Regeln muss ein Autor lediglich einen Link zu seinem offenen Profil angeben und nachweisen, dass er bereits Produkte empfohlen hat. Danach wird der Antrag moderiert. Bestätigte Nutzer können Beiträge über Produkte schreiben, thematische Sammlungen erstellen und spezielle Links teilen.

Bemerkenswert ist, dass die von den Autoren erstellten Inhalte nicht nur innerhalb des Dienstes, sondern auch im Empfehlungs-Feed auf der ya.ru Startseite erscheinen. Dies ermöglicht Bloggern mit einer kleinen Zielgruppe eine große Reichweite und die Förderung ihrer eigenen Marke.

Der Monetarisierungsprozess basiert auf dem CPA-Modell (Cost Per Action). Das bedeutet, dass der Autor nicht einfach für die Anzahl der Aufrufe bezahlt wird, sondern für konkrete Nutzeraktionen — wie die Bestellung eines Produkts oder das Ausfüllen eines Antrags. Dieses System gilt als faire und transparente Einkommensquelle für Werbetreibende und Content-Ersteller.

Wie hoch sind die Einnahmen?

Nach Angaben von Yandex Rhythm verdienen aktive Teilnehmer, die regelmäßig hochwertige Materialien veröffentlichen, durchschnittlich bis zu 160 Tausend Rubel pro Monat. Die monatlichen Einnahmen der erfolgreichsten Blogger können bis zu 400 Tausend Rubel erreichen. Diese Kennzahlen sind sicherlich eine interessante Erfahrung für Digital-Marketing-Experten und Freelancer in Usbekistan.

Diese Änderungen bestätigen erneut den Beginn der Ära der „Mikro-Influencer“ im modernen Medienmarkt. Jetzt kann jeder, der hochwertige und nützliche Inhalte erstellt, trotz einer kleinen Zielgruppe mit großen Technologieplattformen zusammenarbeiten und eine stabile Einkommensquelle sichern.