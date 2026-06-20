China vor technologischer Revolution: Erster Satellitenanruf über gewöhnliches Smartphone

Das chinesische Unternehmen Yuanxin Satellite hat einen gewaltigen Durchbruch im Bereich der Kommunikationstechnologie erzielt. Die Ingenieure des Unternehmens haben erstmals erfolgreich einen Satellitenanruf mithilfe eines gewöhnlichen Serien-Smartphones ohne zusätzliche Geräte geführt. Dieser Erfolg wird als wichtiger Schritt zur Aufhebung der Grenze zwischen traditioneller Mobilkommunikation und Weltraumtechnologie gewertet. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Im Testprozess wurde ein experimenteller Satellit verwendet, der am 9. Juni 2026 in die Umlaufbahn gebracht wurde. Laut den Entwicklern entsprach die Anrufqualität dem Niveau moderner 5G-Netze, wobei vom Nutzer kein spezielles Satellitentelefon oder externe Antennen benötigt wurden. Diese Technologie ermöglicht die Erreichbarkeit selbst in den entlegensten Gebieten ohne Mobilfunkabdeckung.

Technologische Lösung und Problembehebung

Laut ixbt.com basiert dieses Projekt auf einem Satelliten der neuen Generation mit einem digitalen Phased-Array-Antennenfeld im L-Band. Den Ingenieuren gelang es, das Problem der Signalverzögerung und -verzerrung zu lösen, welches das größte Hindernis in der Satellitenkommunikation darstellte. Hierfür wurde ein proprietäres System zur dynamischen Anpassung und Kompensation der Datenübertragungsparameter entwickelt.

Der Hauptvorteil der neuen Technologie ist ihre vollständige Kompatibilität mit der bestehenden Mobilinfrastruktur. Das bedeutet, dass Nutzer über ihre täglich verwendeten Smartphones direkt eine Verbindung zu Geräten im Weltraum herstellen können. Dies stärkt Chinas Position im Wettbewerb mit globalen Projekten wie Starlink erheblich.

Das Programm „Thousand Sails“ und Zukunftspläne

Diese Tests sind Teil des riesigen chinesischen Programms „Thousand Sails“. Am Testprozess beteiligte sich neben dem Yuanxin-Satellite-Gerät auch der Satellit China Mobile 02/CMCC-02. Beide Geräte wurden mithilfe der Rakete Zhuque-2E Y6 in die Umlaufbahn gebracht und dienen der Integration künftiger terrestrischer und weltraumgestützter Kommunikationsnetze.

Derzeit sind fast 200 Satelliten des Unternehmens im Orbit aktiv. Die Pläne sind ambitioniert:

Erhöhung der Anzahl der Weltraumgeräte auf 1296 bis zum Jahr 2027;

Aufbau eines globalen Netzwerks aus über 15.000 Satelliten in der langfristigen Perspektive;

Gewährleistung von nahtlosem und hochgeschwindigem mobilem Internet sowie Sprachkommunikation weltweit.

Dieses Projekt ist nicht nur eine technologische Demonstration, sondern ein Vorstoß zur Etablierung neuer Standards auf dem globalen Telekommunikationsmarkt. Sollte China diese Technologie in großem Maßstab einführen, beginnt eine völlig neue Ära für Smartphone-Hersteller und Mobilfunkbetreiber.