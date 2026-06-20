Die Implementierung von KI-Technologien im Bereich der Informationssicherheit erreicht eine neue Stufe. Positive Technologies hat einen neuen intelligenten Assistenten namens PT Naira angekündigt, der darauf ausgelegt ist, die täglichen und komplexen Aufgaben von Cybersicherheitsexperten zu automatisieren. Dieses Tool dient dazu, den Arbeitsablauf nicht nur für erfahrene Experten, sondern auch für Neueinsteiger in diesem Bereich erheblich zu vereinfachen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Wie die Publikation "Kommersant" berichtet, ist das neue System in der Lage, die Zeit für die Datenverarbeitung und die Durchführung komplexer Operationen um ein Vielfaches zu verkürzen. Ergebnisse von Pilotprojekten des Unternehmens zeigten, dass die Geschwindigkeit der Untersuchung von Cybervorfällen mithilfe von PT Naira um 50–60 % gestiegen ist. Dieser Wert ist heute von entscheidender Bedeutung für die Sicherheit von Organisationen, da die Zahl der Cyberangriffe stetig zunimmt.

Einer der Hauptvorteile des PT Naira-Systems ist die Beschleunigung des Prozesses zur Erstellung von Regeln für Security Information and Event Management (SIEM)-Systeme. Diese Aufgabe, die früher mehrere Stunden oder sogar Tage in Anspruch nahm, wird nun innerhalb weniger Dutzend Minuten erledigt. Dies ermöglicht es, personelle Ressourcen auf strategischere Aufgaben zu konzentrieren.

Umfassende Analyse und Empfehlungen

Der intelligente Assistent verfügt über die Fähigkeit, Berichte von Schwachstellenscannern wie dem PT BlackBox Scanner zu analysieren. Er verwandelt komplexe technische Daten in einen klaren Aktionsplan, erklärt das Wesen der gefundenen Probleme und gibt präzise Empfehlungen zu deren Behebung. Diese Funktion hilft insbesondere dabei, die Kommunikation zwischen Systemadministratoren und dem Sicherheitspersonal zu verbessern.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Systems ist die Reduzierung von Risiken im Zusammenhang mit dem menschlichen Faktor. PT Naira kann Prozesse identifizieren, die oberflächlich legitim erscheinen, aber in Wirklichkeit anomale Aktivitäten aufweisen. Dies schafft die Grundlage, um verdächtige Handlungen von Mitarbeitern innerhalb des Unternehmens oder versteckte Insider-Angriffe in einem frühen Stadium zu stoppen.

In einer Zeit, in der die digitale Transformation auch auf dem usbekischen Markt beschleunigt wird, sind solche KI-Assistenten für lokale IT-Unternehmen und staatliche Organisationen hochrelevant. Angesichts des spürbaren Fachkräftemangels im Bereich der Cybersicherheit sind Lösungen wie PT Naira der optimalste Weg, um die Effizienz von Spezialisten zu steigern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese von Positive Technologies vorgestellte Entwicklung das Management der Cybersicherheit auf ein neues Niveau hebt. Die Entwicklung der Technologie gewährleistet nicht nur den Schutz vor Angriffen, sondern auch die intelligente Steuerung der gesamten Sicherheitsinfrastruktur.