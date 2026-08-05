Samsung bestätigt Rotstich-Problem beim Display des Galaxy S26 Ultra

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Samsung bestätigt Rotstich-Problem beim Display des Galaxy S26 Ultra

Samsung hat erstmals offiziell zu einem ungewöhnlichen Displayfehler Stellung genommen, von dem Besitzer der Galaxy S26 Ultra-Flaggschiff-Smartphones betroffen sind. In den vergangenen Wochen hatten sich Nutzer massiv darüber beschwert, dass im mittleren Bereich des Gerätebildschirms ein rötlicher rechteckiger Bereich erschien. Der Vorfall löste in der Technologiewelt hitzige Diskussionen aus und verunsicherte Käufer. Darüber wurde von Ixbt.com berichtet.

Laut ixbt.com wurde die offizielle Stellungnahme des Unternehmens in der Samsung Members-App für Nutzer in Südkorea veröffentlicht. Samsung-Vertreter betonten ausdrücklich, dass der Fehler nicht mit der Hardware des Smartphones zusammenhängt und keine Komponenten des Geräts beschädigt wurden.

Ursache des Fehlers und seine Behebung

Nach Angaben des Herstellers wurde das Problem durch einen Softwarefehler während der Bildschirmkalibrierung verursacht. Um diesen technischen Fehler zu beheben, bietet Samsung in seinen offiziellen Servicezentren kostenlose Reparaturen an.

Es wurde darauf hingewiesen, dass eine erneute Kalibrierung unabhängig davon durchgeführt wird, ob die Garantiezeit des Smartphones abgelaufen ist. Um den Kunden entgegenzukommen, soll der Service außerdem noch am Tag der Anfrage erledigt werden.

Remote-Update und weitere Pläne

Möglicherweise müssen Nutzer jedoch schon bald nicht mehr persönlich ein Servicezentrum aufsuchen. Das Unternehmen arbeitet derzeit intensiv an einem speziellen Software-Update, das die fehlerhafte Kalibrierung automatisch korrigieren kann.

Das genaue Veröffentlichungsdatum der neuen Software soll später bekannt gegeben werden. Sobald das Update bereitsteht, können Nutzer das Problem aus der Ferne beheben, ohne ihr Smartphone zu einem Servicezentrum bringen zu müssen.

Samsung entschuldigte sich in seiner Stellungnahme offiziell bei den Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Unternehmensvertreter erklärten, dass sie weiterhin daran arbeiten würden, Käufern die bestmögliche Erfahrung zu bieten, und dankten ihnen für ihre Unterstützung.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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