Donald Trump und Anthropic: Spannungen um KI entspannen sich

US-Präsident Donald Trump gab bekannt, dass Anthropic, eines der führenden Unternehmen in der Entwicklung von AI-Technologien, keine Bedrohung mehr für die nationale Sicherheit darstellt. Zuvor hatte die White-House-Administration ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Aktivitäten des Unternehmens geäußert, doch die Situation änderte sich schnell. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

In einem Interview mit Axios betonte Trump auf die Frage, ob Anthropic oder dessen CEO Dario Amodei ein Risiko für die nationale Sicherheit darstellten: „Im Moment nicht, aber möglicherweise war es das vor einer Woche“. Laut dem Präsidenten habe die Unternehmensleitung „sehr schnell“ und „verantwortungsbewusst“ auf die Richtlinien der Administration zu Exportkontrollen reagiert.

Exportkontrollen und neue Beschränkungen

Der Hauptgrund für diesen Konflikt war die Zugänglichkeit der fortschrittlichsten AI-Modelle von Anthropic — Fable 5 und Mythos 5 — für ausländische Staaten und deren Bürger. Die Administration von Donald Trump befürchtete, dass diese Technologien in die Hände strategischer Rivalen der USA gelangen könnten, und ordnete die Sperrung des Zugriffs an.

Das Unternehmen deaktivierte letzte Woche basierend auf dieser Anordnung vorübergehend den Zugriff auf diese Modelle für alle Nutzer. Dieser Schritt schuf die Grundlage für Verhandlungen zwischen der Regierung und dem Tech-Giganten. In dieser Woche ist ein spezielles Treffen zwischen hochrangigen Anthropic-Experten und Vertretern der Präsidentenadministration geplant, um die Zugriffsregeln für Ausländer auf fortschrittliche Modelle zu besprechen.

Wettbewerb und Veränderungen im Technologiemarkt

Die Ereignisse rund um Anthropic beeinflussen die gesamte AI-Industrie. Insbesondere gibt es Berichte, dass Microsoft die Nutzung des chinesischen DeepSeek V4 Modells in Betracht zieht, um eine günstigere Version seines Copilot Cowork Produkts zu erstellen. Derzeit basieren Microsoft-Produkte hauptsächlich auf Modellen von OpenAI und Anthropic.

Diese Prozesse sind auch für usbekische Nutzer und IT-Spezialisten von Bedeutung. Die in den USA eingeführten strengen Kontrollmaßnahmen für AI könnten die globalen Möglichkeiten zur Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netze einschränken oder zu Preissteigerungen führen. Gleichzeitig rücken solche politischen Entscheidungen die Frage der technologischen Souveränität erneut in den Fokus.

Zusammenfassend zeigt die Einigung zwischen Donald Trump und Anthropic die Absicht der US-Regierung, die Kontrolle über AI zu verstärken. Die schnelle Anpassung des Unternehmens an die Regierungsforderungen belegt, dass große Tech-Konzerne gezwungen sind, staatliche Sicherheitsinteressen über Geschäftsinteressen zu stellen.