Auf der renommierten Computex 2026 Messe in Taiwan präsentierte MSI ein breites Sortiment an Computerkomponenten für das High-End-Segment. Als Hauptattraktion wurde das MEG CoreLiquid E15 360 Flüssigkeitskühlsystem (AIO) mit einem 6,67-Zoll-AMOLED-Display vorgestellt. Dieses Gerät zieht moderne Gamer und Enthusiasten nicht nur durch seine technischen Daten, sondern auch durch seine visuellen Möglichkeiten an. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com verfügt das Display des MEG CoreLiquid E15 360 Systems über eine 2K-Auflösung und ist in einer gebogenen Form gestaltet, die den Wasserblock teilweise abdeckt. Diese Lösung ermöglicht es dem Benutzer, das Bild aus verschiedenen Winkeln zu betrachten. MSI-Ingenieure betonten, dass der Bildschirm auch ohne spezielle Brillen einen 3D-Effekt erzeugt, was das Innere des Gehäuses in ein echtes Kunstwerk verwandelt. Das Gerät wird über ein einziges Kabel mittels EZ Conn-Technologie mit Strom versorgt und gesteuert, was das Problem überflüssiger Kabel löst.

Premium-Gehäuse und innovative Kühlung

Am Stand des Unternehmens wurde auch das riesige MEG Maestro 900R Flaggschiff-Gehäuse präsentiert. Dieses aus Aluminiumpaneelen und gebogenem gehärtetem Glas gefertigte Gehäuse besitzt eine einzigartige interne Struktur. Sein Hauptmerkmal ist ein herausnehmbarer Bereich für die Installation des Motherboards. Dieser kann in verschiedene Richtungen gedreht oder separat auf einem Tisch für Tests verwendet werden. Während dieses Modell im letzten Jahr als Prototyp gezeigt wurde, ist es nun serienreif.

Zudem stellte MSI das kompaktere und praktischere Modell MPG Vixta 300R AirFlow vor. Dieses Gehäuse unterstützt das Project Zero-Konzept, bei dem alle Kabel auf der Rückseite des Motherboards angeschlossen werden. Fast alle Teile des Gehäuses lassen sich werkzeuglos demontieren, und an der Frontplatte sind zwei große 160-mm-Lüfter installiert. Im unteren Teil ist ein spezieller "Null-Boden" für das Netzteil vorgesehen, wodurch viel Platz für den Luftstrom bleibt.

Für Liebhaber der Luftkühlung wurde das Modell MPG CoreFrozr AP15 gezeigt. Dies ist ein Tower-Kühler mit einem zwei-Sektoren-Radiator und sechs Heatpipes. An der Oberseite befindet sich ein kleines digitales Display, das Systeminformationen (z. B. Temperatur oder CPU-Frequenz) anzeigt. Der Kühler ist so konzipiert, dass er hohe RAM-Module nicht behindert.

Grafikkarte der nächsten Generation und Netzteile

Eines der am meisten erwarteten Exponate der Messe war die GeForce RTX 5090 32G Lightning Z Grafikkarte. MSI hat dieses Flaggschiff-Modell mit einem Flüssigkeitskühlsystem ausgestattet, was es ermöglicht, die maximale Leistung aus dem leistungsstärksten Chip von NVIDIA herauszuholen. 32 GB Videospeicher und die neue Architektur machen diese Karte zur leistungsstärksten Grafiklösung auf dem Markt.

Um all diese leistungsstarken Komponenten mit stabiler Energie zu versorgen, wurde das MPG Ai1600TS PCIE5 Netzteil vorgestellt. Es verfügt über einen aktualisierten 12V-2x6-Anschluss, der hohe Sicherheit und Stabilität garantiert. Zudem gab es am MSI-Stand folgende Neuheiten:

MPG B850 Carbon Max WiFi Motherboard;

Strike Alloy TMR Magnet-Tastatur;

Strike Nexus Steuerungsmodul;

MAG CoreLiquid A13 360 Fabric Modifikation.

Es wird erwartet, dass diese von MSI vorgestellten Neuheiten in den kommenden Monaten auf den globalen Märkten, einschließlich großer Geschäfte in Usbekistan, erscheinen werden. Das Unternehmen legt großen Wert nicht nur auf die technische Leistung, sondern auch auf das Design und die Montagefreundlichkeit der Geräte.