Marc Cucurella glaubt an Real Madrids Erfolg unter José Mourinho

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Marc Cucurella glaubt an Real Madrids Erfolg unter José Mourinho

Der spanische Verteidiger Marc Cucurella, der von Chelsea zu Real Madrid wechselte, äußerte sich zuversichtlich über die Chancen des Teams in der kommenden Saison. Wie Goal.com berichtet, glaubt der erfahrene Spieler, dass das von Trainerlegende José Mourinho geleitete Projekt dem Königlichen Klub große Erfolge bringen kann. Dies berichtet Goal.com.

Der 28-Jährige machte keinen Hehl daraus, dass ihn der Einfluss des portugiesischen Trainers auf die Mannschaft bereits ab den ersten Trainingseinheiten beeindruckte. In einem Interview mit Real Madrid TV betonte Cucurella besonders, dass der neue Coach den Spielern auf dem Platz Selbstvertrauen und Freiheit vermittelt.

Marc Cucurellas Weg nach Madrid

Obwohl Cucurella aus der Nachwuchsakademie La Masia des FC Barcelona stammt, räumte er ein, das Angebot des 15-maligen Europameisters nicht ablehnen zu können. Der Verteidiger, der vier Saisons erfolgreich für Brighton und Chelsea in England spielte, betrachtet diesen neuen Schritt in seiner Karriere als große Ehre.

Der Spieler sammelte umfangreiche Erfahrungen in der Premier League und auf internationaler Ebene, absolvierte 163 Einsätze für Chelsea und gewann 2025 die Conference League sowie die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft. Auch mit der spanischen Nationalmannschaft feierte er wichtige Erfolge.

Ein Starensemble und eine neue Herausforderung

Während der Sommertransferperiode verpflichtete Real Madrid neben Cucurella auch namhafte Spieler wie Bernardo Silva, Ibrahima Konaté und Denzel Dumfries. Dies zeigt, dass der Klub in der neuen Saison alle drei Mannschaftsteile verstärken will.

Laut dem Verteidiger ist das Spielen in Madrid nicht nur ein weiterer Transfer, sondern eine verdiente Belohnung für seine schwierige Karriere, die bei Getafe und Eibar begann. Er zeigte sich erfreut darüber, legendäre Nächte im Bernabéu und Champions-League-Triumphe nun auf dem Platz erleben zu können.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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