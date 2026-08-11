Minimal Phone 2 vorgestellt: vollwertige Tastatur und moderne Technologien

Laut Ixbt.com hat Minimal sein Gerät der nächsten Generation, das Smartphone Minimal Phone 2, offiziell vorgestellt. Das Gadget vereint moderne technologische Möglichkeiten mit einer traditionellen physischen Tastatur, wodurch es sich besonders auszeichnet und die digitale Ermüdung im Alltag verringern soll. Dies wird von Ixbt.com berichtet.

Im Vergleich zum Modell der ersten Generation verfügt das neue Gerät über deutlich verbesserte technische Daten. Auf der Vorderseite befindet sich ein modernes OLED-Display mit einer Diagonale von 3,92 Zoll, einer Auflösung von 1080 x 1240 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 90 Hz. Dies sorgt beim Lesen von Inhalten und Tippen für mehr Komfort.

Kamerafunktionen und Leistung

Auch die Kamerafunktionen des Smartphones ziehen große Aufmerksamkeit auf sich. Auf der Vorderseite befindet sich eine 20-Megapixel-Kamera, während auf der Rückseite ein 50-Megapixel-Hauptsensor mit einem F/1.8-Objektiv verbaut ist. Für ein Gerät mit einem so kompakten und markanten Design ist das ein hervorragender Wert.

Im Inneren arbeitet ein MediaTek Dimensity 8300 Prozessor. Der Arbeitsspeicher beträgt bis zu 12 GB, der interne Speicher bis zu 512 GB. Eine derart hohe Leistung ist bei Smartphones dieser kompakten und besonderen Kategorie selten.

Akkulaufzeit und zusätzliche Funktionen

Für die Akkulaufzeit sorgt ein 3000 mAh Akku. Das Gerät unterstützt kabelgebundenes Laden mit 27 W und kabelloses Laden mit 15 W. Für eine hochwertige Audioausgabe ist es mit Stereolautsprechern und zwei Mikrofonen ausgestattet.

Das Gerät bietet moderne Schnittstellen wie Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC und einen 3,5-mm-Audioausgang für kabelgebundene Kopfhörer. Für die Sicherheit ist seitlich ein Fingerabdruckscanner integriert. Nutzer können sowohl eine physische SIM-Karte als auch eSIM verwenden.

Preise und Versionen

Die Preise des Geräts unterscheiden sich je nach Konfiguration: