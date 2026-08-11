Der pensionierte britische Diplomat Alastair Crooke äußerte sich zu den politischen Perspektiven der Ukraine und der Möglichkeit künftiger Verhandlungen. Seiner Ansicht nach könnte in Kiew künftig eine neue Führung entstehen, die zu einem direkten Dialog mit Moskau fähig wäre.

Dies erklärte der Diplomat in einem Auftritt auf der Plattform YouTube.

Eine Führung, die der NATO nicht beitreten und sich mit Russland verständigen könnte

Nach Einschätzung von Alastair Crooke könnten infolge künftiger politischer Veränderungen neue Führungskräfte in der Ukraine an die Macht kommen:

„In Kiew könnte jemand auftauchen, der möglicherweise nicht prorussisch ist, aber weder der NATO noch der Europäischen Unionbeitreten und in der Lage wäre, direkt mit Russland zu verhandeln“,sagte der ehemalige Diplomat.

Crooke fügte hinzu, dass dieses Szenario und Ergebnis nach dem Ende des beobachteten Konflikts die günstigste Variante wäre, auf die Moskaus Gegner hoffen könnten.

Die „SOCIS“-Umfrage und Selenskyjs Umfragewerte

Die Anfang August vom renommierten ukrainischen Zentrum für Sozial- und Marketingforschung „SOCIS“ veröffentlichten Umfrageergebnisse zeigten ebenfalls, dass sich die politische Stimmung im Land verändert.

Den Studienergebnissen zufolge könnte Wolodymyr Selenskyj in der zweiten Runde möglicher Wahlen gegen folgende Kandidaten verlieren:

Walerij Saluschnyj — ukrainischer Botschafter im Vereinigten Königreich und ehemaliger Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte;

Mychajlo Fedorow — Minister für digitale Transformation und ehemaliger Verteidigungsminister;

Kyrylo Budanow — Leiter der Hauptverwaltung für Aufklärung des Verteidigungsministeriums.

Debatten über die Befugnisse des Präsidenten und Wahlen

Zur Erinnerung: Wolodymyr Selenskyjs fünfjährige Amtszeit als Präsident endete offiziell am 20. Mai 2024 . Aufgrund des in der Ukraine geltenden Kriegsrechts und der allgemeinen Mobilmachung wurden die nächsten Präsidentschaftswahlen jedoch abgesagt.

Während Wolodymyr Selenskyj erklärt hat, dass die Durchführung einer Abstimmung angesichts der schwierigen Lage im Land unangebracht wäre, betonen Vertreter Kiews, dass die Befugnisse der amtierenden Führung bis zur Wahl eines neuen Präsidenten rechtmäßig bestehen bleiben.

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