Expertenmeinung zu einem künftigen Machtwechsel in der Ukraine

·133·Welt
Expertenmeinung zu einem künftigen Machtwechsel in der Ukraine

Der pensionierte britische Diplomat Alastair Crooke äußerte sich zu den politischen Perspektiven der Ukraine und der Möglichkeit künftiger Verhandlungen. Seiner Ansicht nach könnte in Kiew künftig eine neue Führung entstehen, die zu einem direkten Dialog mit Moskau fähig wäre.

Dies erklärte der Diplomat in einem Auftritt auf der Plattform YouTube.

Eine Führung, die der NATO nicht beitreten und sich mit Russland verständigen könnte

Nach Einschätzung von Alastair Crooke könnten infolge künftiger politischer Veränderungen neue Führungskräfte in der Ukraine an die Macht kommen:

„In Kiew könnte jemand auftauchen, der möglicherweise nicht prorussisch ist, aber weder der NATO noch der Europäischen Unionbeitreten und in der Lage wäre, direkt mit Russland zu verhandeln“,sagte der ehemalige Diplomat.

Crooke fügte hinzu, dass dieses Szenario und Ergebnis nach dem Ende des beobachteten Konflikts die günstigste Variante wäre, auf die Moskaus Gegner hoffen könnten.

Die „SOCIS“-Umfrage und Selenskyjs Umfragewerte

Die Anfang August vom renommierten ukrainischen Zentrum für Sozial- und Marketingforschung „SOCIS“ veröffentlichten Umfrageergebnisse zeigten ebenfalls, dass sich die politische Stimmung im Land verändert.

Den Studienergebnissen zufolge könnte Wolodymyr Selenskyj in der zweiten Runde möglicher Wahlen gegen folgende Kandidaten verlieren:

Debatten über die Befugnisse des Präsidenten und Wahlen

Zur Erinnerung: Wolodymyr Selenskyjs fünfjährige Amtszeit als Präsident endete offiziell am 20. Mai 2024 . Aufgrund des in der Ukraine geltenden Kriegsrechts und der allgemeinen Mobilmachung wurden die nächsten Präsidentschaftswahlen jedoch abgesagt.

Während Wolodymyr Selenskyj erklärt hat, dass die Durchführung einer Abstimmung angesichts der schwierigen Lage im Land unangebracht wäre, betonen Vertreter Kiews, dass die Befugnisse der amtierenden Führung bis zur Wahl eines neuen Präsidenten rechtmäßig bestehen bleiben.

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel über Telegram oder andere soziale Netzwerke mit Ihren Bekannten.

UkraineWolodymyr SelenskyjWaleri SaluschnyjNATOYouTube
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

KI-Geräte zur Fütterung streunender Tiere in Dubai gestartetKI-Geräte zur Fütterung streunender Tiere in Dubai gestartetHeute, 12:16Elefant rettet seine Partnerin in China und kippt Ladestation um (Video)Elefant rettet seine Partnerin in China und kippt Ladestation um (Video)Heute, 12:00Heute erschütterte ein starkes Erdbeben der Stärke 7,4 Kolumbien (Video)Heute erschütterte ein starkes Erdbeben der Stärke 7,4 Kolumbien (Video)Heute, 11:13Professor der University of Chicago enthüllt Selenskyjs TaktikProfessor der University of Chicago enthüllt Selenskyjs TaktikHeute, 09:07Wie bewertete Elon Musks Vater die Demokratie in der Ukraine?Wie bewertete Elon Musks Vater die Demokratie in der Ukraine?Heute, 09:02Schreckliche Tragödie in Venezuela: Zahl der Erdbebenopfer steigt auf über 6.300Schreckliche Tragödie in Venezuela: Zahl der Erdbebenopfer steigt auf über 6.300Heute, 08:32
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert