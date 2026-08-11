River Plate Verpflichtet Thiago Almada

River Plate, einer der Aushängeschilder des argentinischen Fußballs, hat auf dem Transfermarkt einen großen Schritt gemacht und den offensiven Mittelfeldspieler Thiago Almada verpflichtet, der zuvor für Atlético de Madrid spielte. Laut Goal.com beläuft sich die spektakuläre Ablösesumme auf rund 20 Millionen Euro und zählt damit zu den größten finanziellen Investitionen in der Geschichte des Klubs aus Buenos Aires. Goal.com berichtet darüber.

Der 25-Jährige unterschrieb am Montag bei einer Zeremonie im Estadio Más Monumental einen Vertrag über viereinhalb Jahre bis zum 31. Dezember 2030. Die Vereinbarung unterstreicht die großen Ambitionen des Klubs, seine Vormachtstellung nicht nur in der heimischen Liga, sondern in ganz Südamerika wiederherzustellen.

Rückkehr aus Europa in die Heimat

Für Thiago Almada bedeutet der Transfer die Rückkehr in seine Heimat. Der Fußballer war in den vergangenen 18 Monaten im europäischen Fußball aktiv. Anfang 2025 wechselte er auf Leihbasis vom brasilianischen Klub Botafogo zum französischen Verein Lyon, bevor er zu Atlético de Madrid transferiert wurde. Nach seiner kurzen Zeit beim Hauptstadtklub entschied er sich jedoch, seine Karriere in Argentinien fortzusetzen.

Nach der Vertragsunterzeichnung gab der Mittelfeldspieler dem Mediendienst des Klubs ein Interview und machte keinen Hehl daraus, dass ein Kindheitstraum wahr geworden war. „Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Es war mein Traum, für einen großen Klub wie River Plate zu spielen. Ich möchte mich bei allen für eure Unterstützung bedanken“, betonte der Fußballer.

Die Aufgaben eines Weltmeisters auf dem Kontinent

Erwähnenswert ist, dass Thiago Almada zum argentinischen Weltmeisterkader von 2022 gehörte. Außerdem trug er bei dem kürzlich beendeten Turnier dazu bei, dass die argentinische Nationalmannschaft die Silbermedaille gewann. Die Rückkehr eines Stars dieser Klasse in den südamerikanischen Vereinsfußball ist ein äußerst seltenes Ereignis und wird die Attraktivität des heimischen Fußballs weiter steigern.

Seine Ankunft soll der Offensive von River Plate unter Cheftrainer Eduardo Coudet neue Impulse verleihen. Almada könnte sowohl als zentraler Spielmacher als auch auf den Flügeln zu einer wichtigen Waffe gegen die kompakte Defensive der Gegner werden. Neben den nationalen Wettbewerben steht für die Mannschaft der Gewinn der Copa Libertadores auf dem Programm – ein Titel, den sie seit 2018 nicht mehr holte.

Thiago Almada wird sich nun umgehend dem Training unter Cheftrainer Eduardo Coudet anschließen und mit der Anpassung an das taktische System der Mannschaft beginnen. Klubführung und Fans hoffen sehr, dass der erfahrene Fußballer auf dem Platz sofort Wirkung zeigt und die Kreativität des Teams in den bevorstehenden schwierigen Spielen steigert.