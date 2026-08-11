Mark Suckerberg wendet sich gegen die Kontrolle von KI durch wenige

·24·Technologie
Mark Suckerberg wendet sich gegen die Kontrolle von KI durch wenige

Meta-Gründer Mark Suckerberg hat sich entschieden dagegen ausgesprochen, dass Technologien der künstlichen Intelligenz nur in den Händen einiger weniger großer Unternehmen oder Organisationen konzentriert werden. Seiner Ansicht nach sollte die Zukunft der digitalen Intelligenz nicht auf engen Privilegien beruhen, sondern auf der Entwicklung persönlicher intelligenter Agenten, die jeder Mensch nutzen kann. Dieser Ansatz dürfte den Zugang zu modernen Technologien grundlegend verändern. Ixbt.com berichtet .

Persönliche Assistenten und ihre Möglichkeiten

Laut ixbt.com arbeitet Meta derzeit intensiv an der Entwicklung einer persönlichen „Superintelligenz“, die für jeden Nutzer geeignet ist. Diese innovativen Systeme sollen künftig jedem Menschen als zuverlässiger persönlicher Assistent und als kenntnisreicher Tutor dienen, der mit Fachleuten mit Doktorgrad in verschiedenen Wissensgebieten mithalten kann.

Durch die Verbreitung von KI-Werkzeugen der nächsten Generation will das Unternehmen solche fortschrittlichen Entwicklungen nicht nur Insidern oder großen Konzernen, sondern der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Dieser Ansatz könnte die technologische Ungleichheit verringern und jedem Menschen ermöglichen, einen intelligenten Assistenten zur Bewältigung alltäglicher Aufgaben zu nutzen.

Experten zufolge könnten solche Ideen von Wettbewerb und Offenheit im Bereich der künstlichen Intelligenz künftig die Entwicklung der gesamten Branche positiv beeinflussen. Eine offene und nicht von wenigen kontrollierte Entwicklung der KI könnte in verschiedenen Lebensbereichen der Gesellschaft den Weg zu erheblichen Erleichterungen ebnen.

Mark SuckerbergMetaKünstliche IntelligenzTechnologiePersönlicher Assistent
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Lava stellt das günstige und robuste Smartphone Smart 4 vorLava stellt das günstige und robuste Smartphone Smart 4 vorHeute, 12:52Betrüger in China tauschten RTX 5080-Grafikkarten gegen RTX 3060-Karten ausBetrüger in China tauschten RTX 5080-Grafikkarten gegen RTX 3060-Karten ausHeute, 12:27LG präsentiert den OLED-Fernseher W6 mit weniger als einem Zentimeter DickeLG präsentiert den OLED-Fernseher W6 mit weniger als einem Zentimeter DickeHeute, 11:55Minimal Phone 2 vorgestellt: vollwertige Tastatur und moderne TechnologienMinimal Phone 2 vorgestellt: vollwertige Tastatur und moderne TechnologienHeute, 11:22Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie gewordenDer Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie gewordenHeute, 10:20Singapur will mit künstlicher Intelligenz die Qualität von Arbeitsplätzen verbessernSingapur will mit künstlicher Intelligenz die Qualität von Arbeitsplätzen verbessernHeute, 08:24
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
Erste Details zur Samsung Galaxy S27-Serie: Unternehmen arbeitet an einem «Neuen Wunder»
Erste Details zur Samsung Galaxy S27-Serie: Unternehmen arbeitet an einem «Neuen Wunder»
Tesla stellt neues Laufrad für Kinder vor
Tesla stellt neues Laufrad für Kinder vor