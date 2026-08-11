Bayern-München-Stürmer Harry Kane erhält zum zweiten Mal in seiner Karriere den prestigeträchtigen Goldenen Schuh, der an Europas besten Torschützen vergeben wird. Laut Goal.com wurde der Kapitän der englischen Nationalmannschaft dank seiner herausragenden Leistungen und Torflut in der abgelaufenen Saison zum besten Spieler über alle europäischen Ligen hinweg gekürt. Die Auszeichnung wird ihm am 19. August feierlich überreicht. Goal.com berichtet dies.

Die Statistiken des Fußballers in der Saison 2025/26 sind äußerst beeindruckend. Harry Kane erzielte in der deutschen Bundesliga 36 Tore. Diese Ausbeute brachte ihm 72 Punkte in der Rangliste ein und sicherte ihm den ersten Platz vor Konkurrenten wie Manchester-City-Stürmer Erling Haaland und dem Vertreter von Real Madrid, Kylian Mbappé, dem Sieger der vergangenen Saison.

Rekorde und eine historische Saison

Dieser Erfolg ist der zweite Goldene Schuh in der Karriere des ehemaligen Tottenham-Stürmers. Bereits in der Saison 2023/24 war er konkurrenzlos. Außerdem erzielte der erfahrene Angreifer für Bayern in allen Wettbewerben insgesamt 61 Tore, stellte damit einen neuen absoluten Rekord auf und erlangte durch seine Leistungen für den deutschen Klub weltweite Anerkennung.

Bundesliga-Geschäftsführer Marc Lenz würdigte Kanes Einfluss auf die deutsche Bundesliga. In einem Interview mit der offiziellen Website der Liga sagte er: «Harry Kane prägt mit seinen Leistungen auf höchstem Niveau seit vielen Jahren das Bild der Bundesliga und des internationalen Fußballs. Seine 36 Tore in der vergangenen Saison haben einmal mehr seinen Torinstinkt und sein Können unter Beweis gestellt».

Die Vormachtstellung des deutschen Fußballs

Bemerkenswert ist, dass nicht nur Harry Kane, sondern auch weitere Bundesliga-Vertreter einen Platz unter den besten Torschützen belegten. Stuttgarts Stürmer Deniz Undav schaffte es in der Endrangliste auf den neunten Platz und damit in die Top 10, während Borussia Dortmunds Angreifer Serhou Guirassy auf Rang 13 landete. Diese Zahlen zeigen, dass die deutsche Bundesliga weiterhin ein wichtiges Ziel für Europas torgefährlichste Stürmer ist.

Die Geschichte des Goldenen Schuhs ist eng mit dem deutschen Fußball verbunden, und Harry Kane tritt mit diesem Erfolg in die Fußstapfen legendärer Torjäger wie Gerd Müller und Robert Lewandowski. Auch sie glänzten einst in der deutschen Liga und gewannen die Auszeichnung, und nun führt der englische Stürmer diese hohen Standards erfolgreich fort.