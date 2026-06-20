Apple stellt iOS 27 vor: Die wichtigsten Neuerungen für den Alltag

Apple präsentierte im Rahmen seiner traditionellen WWDC-Konferenz das neue Betriebssystem iOS 27. Während künstliche Intelligenz und Apple Intelligence im Mittelpunkt standen, führte der Tech-Gigant auch eine Reihe praktischer Aktualisierungen für Alltags-Apps wie Apple Maps, Wallet und Find My ein. Diese Änderungen zielen darauf ab, den Alltag der Nutzer weiter zu erleichtern. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Die "Flyover"-Funktion in der Apple Maps App wurde erheblich verbessert. Die 3D-Ansichten von Städten und Sehenswürdigkeiten sind nun detaillierter und bieten eine flüssigere Navigation. Zudem gibt es in den Karten die neue Funktion "Local Lists". Damit können Nutzer beliebte Restaurants und Unterhaltungsorte in ihrer Umgebung leichter finden. Experten zufolge zielt dieser Schritt darauf ab, die Abhängigkeit von Drittanbieter-Apps wie Google Maps oder TikTok zu verringern.

Sicherheit und Standortverwaltung

Der Find My Dienst ist nun flexibler geworden. Nutzer können ihren Standort für ein bestimmtes Zeitintervall teilen — von einigen Minuten bis zu mehreren Tagen oder bis zu einem genau festgelegten Datum. Zudem wurde eine Funktion hinzugefügt, mit der die Standortfreigabe für bestimmte Kontakte vorübergehend bis zum Ende des Tages pausiert werden kann. Dies soll besonders bei der Organisation von Überraschungsgeschenken oder geheimen Veranstaltungen hilfreich sein.

Die Apple Wallet App wurde ebenfalls grundlegend aktualisiert. Einer der interessantesten Aspekte ist die Möglichkeit, Rechnungen durch das Scannen von Belegen mit Freunden zu teilen. Diese Funktion, die auf Apple Intelligence basiert, erkennt die Produkte auf dem Beleg, berechnet Steuern und Trinkgelder und schlägt die Zahlung über Apple Cash vor.

Digitales Wallet und neue Möglichkeiten

Darüber hinaus unterstützt Wallet nun die Digitalisierung physischer Kundenkarten (Loyalty Cards). Der Nutzer muss lediglich die iPhone-Kamera auf den Barcode richten. Diese Karten werden auch auf Apple Watch Geräten angezeigt, was den Kaufvorgang weiter beschleunigt. Für Reisende wurde das Hotel-Schlüsselsystem verbessert, sodass Zimmerinformationen und Servicepläne direkt in der App sichtbar sind.

Das Apple Pay System hat ebenfalls ein neues Design erhalten. Nutzer können nun einfacher zwischen Zahlungskarten wechseln sowie Bonusguthaben und "Später bezahlen"-Optionen einsehen. Für Händler wurde die Funktion "Tap to Share" eingeführt, die den Datenaustausch mit Kunden sicher und schnell macht.

Laut ixbt.com werden diese Updates voraussichtlich im Herbst dieses Jahres für die breite Öffentlichkeit veröffentlicht. iOS 27 hebt den Bedienkomfort des Smartphones nicht nur für Technikbegeisterte, sondern auch für normale Nutzer auf eine neue Stufe.