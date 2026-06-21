Xiaomi bringt erschwingliches Poco C81 Pro Smartphone auf den europäischen Markt

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Xiaomi bringt erschwingliches Poco C81 Pro Smartphone auf den europäischen Markt

Die Xiaomi Corporation hat unter ihrer Marke Poco das neue und preiswerte Poco C81 Pro Smartphone offiziell auf den europäischen Märkten eingeführt. Das Gerät wird sich durch seinen günstigen Preis und einen Akku mit hoher Kapazität von seinen Konkurrenten im Budget-Segment abheben. Derzeit wurde das neue Modell Käufern in Ländern wie Deutschland und Spanien präsentiert. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com wird die Version des Smartphones mit 4/256 GB Speicher im offiziellen Xiaomi Online-Shop in Deutschland für 147 Euro verkauft. Zudem ist die Variante mit 128 GB internem Speicher für 126 Euro eingestuft, ist jedoch aufgrund der hohen Nachfrage derzeit vorübergehend nicht verfügbar. Den Käufern werden drei Gehäusefarben angeboten: Schwarz, Grün und Gold.

Technische Daten und Display-Funktionen

Das Poco C81 Pro basiert auf dem Unisoc T7250 Prozessor. Einer der Hauptvorteile des Smartphones ist sein großes 6,9-Zoll-IPS-Display. Obwohl die Displayauflösung 1600 × 720 (HD+) beträgt, unterstützt es eine Bildwiederholrate von 120 Hz. Dies sorgt für eine flüssige Bewegung der Benutzeroberfläche und der Inhalte, was für Geräte in dieser Preisklasse ein seltener Wert ist.

Auch die autonome Betriebsfähigkeit des Smartphones ist bemerkenswert. Es ist mit einem 6000 mAh Akku ausgestattet, der dem Benutzer mindestens zwei Tage aktive Nutzung ermöglicht. Die Abmessungen des Geräts betragen 171,56 x 79,47 x 8,15 mm bei einem Gewicht von 208 Gramm. Ein Fingerabdruckscanner befindet sich an der Seite des Gehäuses.

  • Prozessor: Unisoc T7250;
  • Bildschirm: 6,9 Zoll, 120 Hz;
  • Speicher: 4/128 GB oder 4/256 GB;
  • Akku: 6000 mAh;
  • Betriebssystem: HyperOS 3.

Kamera und Zusatzfunktionen

Bei den Kameras weist das Poco C81 Pro einfachere Spezifikationen auf: Die Hauptkamera ist mit einem 13-Megapixel-Sensor ausgestattet, während auf der Vorderseite eine 8-Megapixel-Selfie-Kamera vorhanden ist. Dies bedeutet, dass das Smartphone eher für eine lange Akkulaufzeit und tägliche Aufgaben als für hochwertige Fotos konzipiert ist.

Zudem behält das Gerät ein NFC-Modul für moderne Zahlungen und einen 3,5-mm-Audioanschluss für kabelgebundene Kopfhörer bei. Als Software ist die neueste HyperOS 3 Oberfläche von Xiaomi installiert. Über eine offizielle Markteinführung dieses Modells in Usbekistan gibt es derzeit keine Informationen, aber basierend auf den europäischen Preisen könnte es auch in unserer Region zu einem der erschwinglichsten Smartphones werden.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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