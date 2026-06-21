Batterieloses Display: Waveshare präsentiert NFC-betriebenen E-Ink-Bildschirm

·1·Technologie
Batterieloses Display: Waveshare präsentiert NFC-betriebenen E-Ink-Bildschirm

Energieeffizienz war in der Welt der Technologie schon immer ein aktuelles Thema. Waveshare hat einen revolutionären Schritt gemacht und ein neues 2,9-Zoll E-Ink-Display vorgestellt, das völlig batterielos und drahtlos funktioniert. Das Besondere an diesem Gerät ist, dass es sowohl den benötigten Strom als auch die Daten direkt über das NFC-Modul eines Smartphones bezieht. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com basiert das neue Gadget auf der Electronic Ink (E-Ink)-Technologie, die nur in den Sekunden Energie verbraucht, in denen sich das Bild ändert. Sobald das Bild auf dem Bildschirm erzeugt wurde, kann es über Wochen oder Monate ohne Stromquelle erhalten bleiben. Dies macht das ständige Aufladen völlig überflüssig.

Technische Daten und Funktionsprinzip

Der Betrieb des Geräts ist sehr einfach: Der Benutzer wählt über eine spezielle mobile App das gewünschte Bild oder den Text aus und hält das Smartphone an das Display. Das über NFC übertragene elektromagnetische Feld liefert genügend Energie, um den Bildschirm zu „wecken“ und die Pixel neu anzuordnen. Das Display hat eine Auflösung von 296 × 128 Pixeln und kann nicht nur Schwarz-Weiß, sondern auch rote und gelbe Farben darstellen.

Obwohl die Technologie beeindruckend ist, gibt es gewisse Einschränkungen. Beispielsweise dauert die vollständige Aktualisierung des Bildes etwa 16 Sekunden. Während dieser Zeit muss das Smartphone in unmittelbarer Nähe des Displays gehalten werden. Daher ist dieser Bildschirm für die Anzeige statischer Informationen und nicht für dynamische Videos gedacht.

Anwendungsbereiche und Preis

Waveshare schlägt den Einsatz dieses Produkts für ein breites Spektrum an kommerziellen und privaten Zwecken vor. Unter anderem kann es in folgenden Bereichen eingesetzt werden:

  • Smarte Preisschilder für Geschäfte;
  • Elektronische Namensschilder für Mitarbeiter;
  • Inventar-Etiketten in Lagerhäusern;
  • Informationsschilder und Wegweiser an Türen.
Ein interessanter Aspekt für die Verbraucher ist der Preis. Das neue E-Ink-Display wird auf etwa 28 Dollar geschätzt. Solche Lösungen sind besonders nützlich für moderne Büros und „Smart Homes“, die nach Energieeinsparung und ökologischer Nachhaltigkeit streben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entwicklung von Waveshare eine neue Stufe der drahtlosen Energieübertragungstechnologien aufzeigt. In Zukunft wird erwartet, dass solche Bildschirme viele Papieretiketten in unserem Alltag ersetzen und zur Abfallreduzierung beitragen.

WaveshareE-InkNFCTechnologieGadget
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

VPN- und Signal-Popularität steigt nach Telegram-Sperre in Indien sprunghaft anVPN- und Signal-Popularität steigt nach Telegram-Sperre in Indien sprunghaft anHeute, 03:22Musikpiraterie in Großbritannien: Mann für CD-Verkäufe im Stil der 2000er verurteiltMusikpiraterie in Großbritannien: Mann für CD-Verkäufe im Stil der 2000er verurteiltHeute, 02:50Xiaomi bringt erschwingliches Poco C81 Pro Smartphone auf den europäischen MarktXiaomi bringt erschwingliches Poco C81 Pro Smartphone auf den europäischen MarktHeute, 02:21Signal-Chefin warnt: KI-Chatbots sind nicht Ihre FreundeSignal-Chefin warnt: KI-Chatbots sind nicht Ihre FreundeHeute, 01:57Quantencomputer-Wettlauf: Amazon und QuEra versprechen revolutionäres System bis 2028Quantencomputer-Wettlauf: Amazon und QuEra versprechen revolutionäres System bis 2028Heute, 01:55GeForce RTX 3060 mit einem Eiswürfelbereiter auf 23 Grad gekühltGeForce RTX 3060 mit einem Eiswürfelbereiter auf 23 Grad gekühltHeute, 01:28
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht