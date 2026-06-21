Batterieloses Display: Waveshare präsentiert NFC-betriebenen E-Ink-Bildschirm

Energieeffizienz war in der Welt der Technologie schon immer ein aktuelles Thema. Waveshare hat einen revolutionären Schritt gemacht und ein neues 2,9-Zoll E-Ink-Display vorgestellt, das völlig batterielos und drahtlos funktioniert. Das Besondere an diesem Gerät ist, dass es sowohl den benötigten Strom als auch die Daten direkt über das NFC-Modul eines Smartphones bezieht. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com basiert das neue Gadget auf der Electronic Ink (E-Ink)-Technologie, die nur in den Sekunden Energie verbraucht, in denen sich das Bild ändert. Sobald das Bild auf dem Bildschirm erzeugt wurde, kann es über Wochen oder Monate ohne Stromquelle erhalten bleiben. Dies macht das ständige Aufladen völlig überflüssig.

Technische Daten und Funktionsprinzip

Der Betrieb des Geräts ist sehr einfach: Der Benutzer wählt über eine spezielle mobile App das gewünschte Bild oder den Text aus und hält das Smartphone an das Display. Das über NFC übertragene elektromagnetische Feld liefert genügend Energie, um den Bildschirm zu „wecken“ und die Pixel neu anzuordnen. Das Display hat eine Auflösung von 296 × 128 Pixeln und kann nicht nur Schwarz-Weiß, sondern auch rote und gelbe Farben darstellen.

Obwohl die Technologie beeindruckend ist, gibt es gewisse Einschränkungen. Beispielsweise dauert die vollständige Aktualisierung des Bildes etwa 16 Sekunden. Während dieser Zeit muss das Smartphone in unmittelbarer Nähe des Displays gehalten werden. Daher ist dieser Bildschirm für die Anzeige statischer Informationen und nicht für dynamische Videos gedacht.

Anwendungsbereiche und Preis

Waveshare schlägt den Einsatz dieses Produkts für ein breites Spektrum an kommerziellen und privaten Zwecken vor. Unter anderem kann es in folgenden Bereichen eingesetzt werden:

Smarte Preisschilder für Geschäfte;

Elektronische Namensschilder für Mitarbeiter;

Inventar-Etiketten in Lagerhäusern;

Informationsschilder und Wegweiser an Türen.

Ein interessanter Aspekt für die Verbraucher ist der Preis. Das neue E-Ink-Display wird auf etwa 28 Dollar geschätzt. Solche Lösungen sind besonders nützlich für moderne Büros und „Smart Homes“, die nach Energieeinsparung und ökologischer Nachhaltigkeit streben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entwicklung von Waveshare eine neue Stufe der drahtlosen Energieübertragungstechnologien aufzeigt. In Zukunft wird erwartet, dass solche Bildschirme viele Papieretiketten in unserem Alltag ersetzen und zur Abfallreduzierung beitragen.