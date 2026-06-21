Das Infrarot-Observatorium der nächsten Generation der NASA, das Nancy Grace Roman Weltraumteleskop, hat einen wichtigen Meilenstein in seiner historischen Mission erreicht. Das riesige wissenschaftliche Instrument wurde erfolgreich vom NASA Goddard Space Flight Center in Maryland zum Kennedy Space Center in Florida transportiert. Dieses Ereignis schlägt ein neues Kapitel bei der Erforschung der Geheimnisse des Universums auf, insbesondere der dunklen Energie und Exoplaneten. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Der Transportprozess war mit besonderen Komplexitäten verbunden. Drohnenaufnahmen des renommierten Weltraumfotografen Jerry Pike zeigen die Ankunft der Pegasus-Barge am Kennedy Space Center. Diese Plattform, die die NASA seit Jahren für den Transport von Großladungen nutzt, gewährleistete die sichere Lieferung des Teleskops. Laut ixbt.com wird das Gerät nun den letzten Vorbereitungs- und Testphasen vor dem Start unterzogen.

Weitfeldbeobachtung und die Leistung der SpaceX Falcon Heavy

Das Nancy Grace Roman Teleskop (früher WFIRST) beeindruckt durch seine technischen Fähigkeiten. Es kann das Universum unter einem wesentlich weiteren Winkel beobachten als das James Webb Teleskop. Dies ermöglicht es Wissenschaftlern, große Teile des Kosmos in kurzer Zeit zu scannen und statistische Daten zu sammeln. Zu den Hauptzielen der Mission gehören die Bestimmung der Natur der dunklen Energie, die Beobachtung von Gravitationslinseneffekten und die Suche nach Tausenden neuer Planeten außerhalb unseres Sonnensystems.

Die Aufgabe, diesen komplexen wissenschaftlichen Komplex in die Umlaufbahn zu bringen, wurde einer der leistungsstärksten Raketen von SpaceX übertragen — der Falcon Heavy. Diese Rakete, bestehend aus drei Boostern, liefert die notwendige Energie, um das Teleskop in die Tiefen des Weltraums zu befördern. Der Start ist von der Startrampe LC-39A im Kennedy Space Center geplant.

Gemäß dem aktuellen Plan ist der Start der Mission für den 30. August angesetzt. Experten sind der Meinung, dass die Inbetriebnahme des Nancy Grace Roman Teleskops eine echte Revolution im Bereich der Astrophysik auslösen könnte. Es wird nicht nur neue Welten entdecken, sondern auch helfen, die komplexesten Fragen zur Expansion des Universums zu beantworten.

Solche Projekte sind auch für Wissenschaftsbegeisterte in Usbekistan von großer Bedeutung. Moderne Technologien und die Zusammenarbeit privater Unternehmen wie SpaceX mit der NASA senken die Kosten der Weltraumforschung und verändern die Vorstellungen der Menschheit über den Kosmos grundlegend. Die ersten Daten, die in den kommenden Monaten von diesem Teleskop gewonnen werden, werden zweifellos im Zentrum der Aufmerksamkeit der weltweiten wissenschaftlichen Gemeinschaft stehen.