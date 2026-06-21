Samsung kündigt „Monster“-Smartphone der nächsten Generation Galaxy M47 5G an

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Samsung kündigt „Monster“-Smartphone der nächsten Generation Galaxy M47 5G an

Der südkoreanische Technologiegigant Samsung bereitet eine Aktualisierung seiner Reihe erschwinglicher und leistungsstarker Smartphones vor. Das Unternehmen hat in den sozialen Medien die ersten offiziellen Teaser des Galaxy M47 5G veröffentlicht und beschreibt das Gerät als „Next Level Monster“. In Fortführung der Tradition seiner Vorgänger liegt der Schwerpunkt dieses Modells auf Leistung und Akkulaufzeit. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut dem Bericht von ixbt.com betont ein von Samsung veröffentlichtes kurzes Video die Gaming-Fähigkeiten des Smartphones. Das Gerät verspricht den Nutzern eine flüssige grafische Benutzeroberfläche, hohe Bildraten und lange Gaming-Sessions. Dies deutet darauf hin, dass die Tradition der hochkapazitiven Akkus, ein Markenzeichen der Galaxy M-Serie, auch im neuen Modell beibehalten wird.

Technische Daten und erwartete Neuerungen

Ersten Informationen zufolge wird das Galaxy M47 5G Smartphone voraussichtlich mit dem Snapdragon 6 Gen 3 Prozessor von Qualcomm ausgestattet. Dieser Chipsatz ist für Mittelklassegeräte konzipiert und zeichnet sich durch Energieeffizienz und Multitasking-Fähigkeiten aus. Zudem wird vermutet, dass das Gerät über 8 GB RAM verfügen wird, was für moderne Apps und anspruchsvolle Spiele ausreichend ist.

Auch im Bereich der Software gibt es interessante Neuigkeiten. Es wird spekuliert, dass das Smartphone mit dem Betriebssystem Android 16 und Samsungs neuester One UI Oberfläche ausgeliefert wird. Sollten sich diese Informationen bestätigen, wird das Galaxy M47 5G eines der ersten Mittelklasse-Smartphones auf dem Markt mit der neuesten Software sein.

Samsung hat Indien als Hauptabsatzmarkt für dieses Modell gewählt, doch es wird erwartet, dass das Gerät bald auch in anderen Regionen, einschließlich Zentralasien und dem usbekischen Markt, erscheinen wird. Die Galaxy M-Serie ist bei usbekischen Nutzern aufgrund ihres erschwinglichen Preises und des starken Akkus sehr beliebt, und das neue Modell könnte diesen Erfolg wiederholen.

Obwohl noch keine genauen Informationen zum Aussehen und zum Kamerasystem des Smartphones vorliegen, deuten die Bilder im Teaser auf ein modernes und kompaktes Design hin. Es wird erwartet, dass das Unternehmen in den kommenden Tagen das offizielle Präsentationsdatum und alle technischen Parameter bekannt gibt.

SamsungGalaxy M47SmartphoneTechnologieAndroid 16
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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